Jandarmadan eş zamanlı trafik denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı karayolundaki uygulama noktalarında `Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi´ gerçekleştirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik timi tarafından, olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sırasında havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde 553 araç denetlendi; 15 araca 3 bin 867 TL idari para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edilirken, araması olan 1 kişi ise yakalandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
BALIKESİR
14 Ocak 2020 Salı
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