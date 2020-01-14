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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Bulut: “Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir”

İHA

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün düzenlediği Namazla Diriliş Konferansı büyük ilgi gördü. Namaz kılmanın önemini anlatan İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, namazsız Müslüman'ı şarjsız telefona benzetirken, Türkiye'de namaz kılanların oranının yüzde 30'u geçmediğini söyledi.

Ahmet Bulut: “Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir”

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün düzenlediği Namazla Diriliş Konferansı büyük ilgi gördü. Namaz kılmanın önemini anlatan İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, namazsız Müslüman'ı şarjsız telefona benzetirken, Türkiye’de namaz kılanların oranının yüzde 30’u geçmediğini söyledi.
Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen Namazla Diriliş Konferansı yoğun ilgi gördü. Konferansı, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Edremit Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Ahmet Yayla, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök ile yaklaşık 300 vatandaş izledi. Konferans öncesi Kocacami Müezzini İsmail Baydemir Kur’an okurken, Müftü Ahmet Yayla da açılış konuşması yaptı. Müftü Yayla, salonu tahsis eden belediye yetkililerine ve salonu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Kürsüye gelen İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de 5 vakit namazı düzenli kılanların oranının yüzde 30’u geçmediğini belirtti. Bulut, “Yüzde 99’u Müslüman olan şu güzel vatanımızda 5 vakit namaz kılanların oranı yüzde 30’u geçmiyor. Allah’a teslim olan kulun namaz kılmaması düşünülemez. Günümüzde ölen bin kişiden 700’ü namazsız gidiyor. Sel ve deprem felaketinde ölmek mi tehlikeli, namazsız ölmek mi tehlikeli. Namazı huşu içinde ikame edelim. Çocuklarımızı seccademizin varisi yapalım. Namaz şuurunu kaybetmişiz ve bu yüzden Allah ile aramız açılmış. Türkiye’mizde namazı yaşlılar kılıyor. Namazı tanıyamamışız. Namaz Allah ile sohbettir. Namaz ruhun gıdasıdır. Maalesef namazın tadını keşfedemedik. İnsan yemeden içmeden yaşar mı. Ruhun gıdası da Kur’andır, namazdır. Kalpler Allah’ı zikirle huzur bulur. Namazsız Müslüman şarjsız telefon gibidir. Allah, bize 24 saat veriyor. Bir saat namaz kılın diyor. Geçler, sizin markanız namaz olsun. Hayatınızın merkezinde namaz olsun. Çocuklarımızı seccademizin varisi yapalım. Konferansımızı izleyen sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Konferansın sonunda kura ile 4 kişiye kitap hediye edilirken, Müftü Ahmet Yayla, konuşmacı Ahmet Bulut’a teşekkür ederek, kalem hediye etti. İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, kitaplarını da imzaladı.

BALIKESİR

14 Ocak 2020 Salı

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