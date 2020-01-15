Tatar’ın öğrencileri İstanbul’dan 3 madalya ile döndü

Bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde Ayvalıklı atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmaları organizasyonundan 3 madalya ile döndü.

Geçtiğimiz ay zeytin ağacından düşerek hayatını kaybeden Yürüyüş Milli Takımı Baş Antrenörü ve rekortmen Milli Atlet Sabahattin Tatar’ın kurduğu Ayvalık Atletizm Kulübü’nün genç sporcuları İstanbul’da yeni bir başarıya imza attı. 9 sporcuyla Ayvalık Belediyesi’nin lojistik desteğiyle İstanbul’da ki şampiyonaya giden Ayvalıklı atletler ferdi olarak katıldıkları yarışmalarda, minikler kategorisinde 9 yaşındaki Ecrin Sevim ikincilik, U16 kategorisinde Zelal Erbul ikincilik, U20 kategorisinde ise Meriç Atlı üçüncülük madalyası kazandı.

Kazandıkları madalyaları merhum Sabahattin Tatar’ın maneviyatına armağan eden genç sporcuların Tatar’ın acısını halen daha derinden hissetmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Ayvalık Atletizm Kulübü’nün yetenekli genç antrenörlerinden Osman Cebe, Sabahattin Tatar’ın çizdiği yolda yürümeyi hedeflediklerini vurgulayarak, kendilerine destek veren Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Şefkat Evleri Derneği başta olmak üzere Ayvalık halkına teşekkür etti.

BALIKESİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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