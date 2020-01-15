Erdekli öğrencilerden “Yiyecek Ürünleri” sunum sergisi

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Kapıdağ MTA Lisesi öğrencilerince, BENGİ Projesi kapsamında “Yiyecek Ürünleri” sergisi açıldı.

Kapıdağ MTA Lisesi’nin yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergiye Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yiyecek hizmetleri bölümü öğrencileri tarafından yiyecek ürünlerinin yer aldığı sergiye katılan konuklar, serginin gerçekleşmesini sağlayan öğrencilerden eğitim gördükleri alanda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Sergi sonunda, konuklar öğrencilerle birlikte okuma saati etkinliğine katıldı.

BALIKESİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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