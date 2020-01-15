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Çocuklar güldü Karesi güldü Karesi’de Nasrettin Hoca çocuklarla buluştu

İHA

Karesi Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Karesi'nin okullarında tiyatro var' sloganıyla kırsal mahallelerde eğitim gören ana ve ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu. 'Nasrettin Hoca Çocuklarla Buluşuyor' adlı müzikli interaktif oyun ile çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Çocuklar güldü Karesi güldü Karesi’de Nasrettin Hoca çocuklarla buluştu

Karesi Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Karesi’nin okullarında tiyatro var’ sloganıyla kırsal mahallelerde eğitim gören ana ve ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu. ‘Nasrettin Hoca Çocuklarla Buluşuyor’ adlı müzikli interaktif oyun ile çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.
Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ‘Karesi’nin okullarında tiyatro var’ sloganıyla kırsal mahallelerde eğitim gören ana ve ilkokul öğrencileri için düzenlenen ‘Nasrettin Hoca çocuklarla buluşuyor’ adlı oyun bugün final yaptı. Kırsal mahallelerdeki 17 okulun tamamında çocuklarla buluşan müzikli interaktif oyun ile çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.
Balıkesir Sanat Merkezi (BSM) oyuncuları tarafından sunulan oyunun Genel Sanat Yönetmenliği Onur Ayan yaparken, oyunu yazan ve yöneten ise Cahit Can Tekin oldu. 715 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ‘Nasrettin Hoca çocuklarla buluşuyor’ adlı oyun ile kırsal mahallelerdeki çocuklar tiyatro ile buluşurken, Karesi Belediyesi de kültür sanat etkinliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Çocukların mutluluklarına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın eşi Pelin Orkan ortak olurken, oyunların sonlarında çocuklara kumbara hediye edildi.
Başkan Orkan: "Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz"
Karesi Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesi ve eğlenerek öğrenmesi için Nasrettin Hoca Çocuklarla Buluşuyor adlı tiyatro gösterimleri düzenledik. Çocuklar gülüyor, Karesi gülüyor. Çocukların mutluluğu Bizim mutluluğumuz. Geçtiğimiz günlerde kitap okumaya teşvik amaçlı bir çalışma gerçekleştirdik. Karesi Belediyesi’nde tüm birimlerimiz insan odaklı çalışma gayretindeler. Ekibimizle birlikte insana yapılan hizmet için varız. Bu hizmetlerimizin içinde çocukları mutlu edebilmek bizim için ayrı bir mutluluk Geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızı mutlu etmek ve sanatla buluşturmak kültürel değerlerimizi onlara aşılamak bizlerin görevi” dedi.

BALIKESİR

15 Ocak 2020 Çarşamba

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