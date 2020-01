Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor Karesi’de bebekler için 500 fidan toprakla buluştu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın hayallerinden biri olan ‘Karesi’de her bebeğe bir fidan’ projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluştu. Başkan Orkan, Karesi’de kişi başı 2 metrekare olan yeşil alan miktarını ilk etapta 2025 metrekarelere çıkartmak istediklerini söyledi.

Karesi Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın hayallerinden biri olan ‘Karesi’de her bebeğe bir fidan’ projesi kapsamında 500 fidan toprakla buluştu. Karesi’nin Sefaköy mevkisinde oluşturulan ‘Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı’nda ilçede doğan her bebek için Karesi Belediyesi tarafından bir fidan toprakla buluşuyor. Başkan Orkan, , Karesi’de kişi başı 2 metrekare olan yeşil alan miktarını ilk etapta 2025 metrekarelere çıkartmak istediklerini söyledi. Geçtiğimiz aylarda Karesi Belediye Meclis üyeleri içinde hatıra ormanı oluşturulmuş, yüzlerce fidan toprakla buluşmuştu.

Hayalindeki projelerden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Orkan “Başkan olduktan sonra ilçemizi gezdiğimde çok kıraç ve maalesef yeşil alanlarımızın az olduğunu gördüm. O zamandan bu yana çalışmalar yaparak yeşil alan miktarımızı nasıl artırabiliriz diye düşündük. ‘Bir bebek bir fidan hatıra ormanı’ oluşturmayı düşündük. Karesi ilçemizde doğan bebeklerimiz için birer fidan dikelim ve onlar büyüdükçe bu fidanlarda büyüsün, Karesi'miz yeşillensin istedik. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz buraları bizlere tahsis etti. Onların tahsis ettiği yer olan 18 dönümde 500 fidanımızı dikmiş bulunuyoruz. Bugünde dikim işlemine devam ediyoruz. BALTOK çevresi ve alt kısımlarını da yeşillendirerek çoğaltmayı düşünüyoruz. İlçemizde kişi başına düşen 2 metrekarelik yeşil alanı hep birlikte ilk etapta 2025 metrekarelere çıkartalım diye düşünüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için iyi olmasını diliyorum” diye konuştu.

