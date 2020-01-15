10 Burda AVM yarı yıl tatiline hazır

Balıkesir’in alışveriş ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor. 10 Burda, tüm çocukları 16 gün boyunca ücretsiz gerçekleştirilecek sömestr faaliyetlerine davet ediyor.

Çocuklar, 1822 Ocak tarihleri arasında Niloya, 2328 Ocak tarihleri arasında Harika Kanatlar, 29 Ocak2 Şubat tarihleri arasında ise Heidi karakterleri ile keyifli anlar geçirecek, eğlence dolu bir dünyanın keyfini çıkaracak. Minik ziyaretçiler, sevilen karakterler ile ilk kez 10 Burda AVM’de bir araya gelecek, birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk şarkıları ile dans edip, keyifli anlar yaşayacaklar. Etkinlikler, Sahne 10’da 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek. Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 10 Burda AVM, çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak.

BALIKESİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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