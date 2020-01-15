Futsal Körfez Şampiyonu AYAL’e “Ata” desteği

Salon futbolu olarak da bilinen ve genel olarak futbola benzese de kendisine özgü kuralları olan futsal da Edremit Körfez Şampiyonu olmayı başaran Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) takımına Özel Ata Kurs Merkezi’nden anlamlı bir jest yapıldı.

Okul Sporları kapsamında uzun zamandır takım sporlarında özlenen, beklenen başarılardan birini elde eden AYAL Futsal Takımı, elde ettiği başarılarla göz dolduruyor.

AYAL’in Genç Erkek Futsal Takımı Körfez Birinciliği müsabakalarında 39 gol atıp 9 gol yediği 7 maçtan namağlup ayrılarak Edremit Körfez Şampiyonu oldu.

Balıkesir İl Birinciliği maçlarına hazırlanan takımın tüm oyuncularına Hüseyin Şalmanlı’nın kurucusu olduğu Özel Ata Kurs Merkezi tarafından spor sweet shirt hediye edildi.

Kurs Merkezi’nde sport sweet shirtleri takımın başarılı sporcularına armağan eden Hüseyin Şalmanlı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” vecizesini hatırlatarak, Ayvalık’ta gençlerin eğitim ve sportif başarılarına kayıtsız kalamayacaklarını ve bundan sonra da bu tür başarıların yakalanması adına kurum olarak ellerinden gelen tüm destekleri vereceklerini söyledi.

AYAL Okul Müdürü Veli Tuncay da, eğitim alanında öğrencilerin başarısında sportif etkinliklerinde önemli bir rol oynadığını kaydederek, okul bünyesinde oluşturdukları takımlarla aynı başarıları yakalamayı amaçladıklarını belirtti.

BALIKESİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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