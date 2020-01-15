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Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne 2 proje ile katıldı.

Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne 2 proje ile katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla ATO Congresium’da gerçekleştirilen “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi”ne katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantta 'Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi'ni, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ise 'Akıllı Sayaç Okuma Sistemi' projesini tanıttı.

Akıllı şehirler lüks değil ihtiyaçtır
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışın ardından kongrede yer alan stantları ziyaret etti. İlçe belediye başkanlarının da katıldığı kongrede Büyükşehir Belediyesi'nin standında misafirleri ağırlayarak tanıtılan proje hakkında bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz, "Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, şehrimizin dokusuna uygun planlama ve yaklaşımlarla Balıkesir'in geleceğini dijital dönüşüm ile güçlendiriyoruz. Akıllı şehirlerin lüks değil şehrimiz için bir ihtiyaç olduğunun şuuruyla çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi.

Veriye dayalı kent yönetimi projesi
Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi tamamlanan ve en kısa sürede hayata geçirilecek olan Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi; hedef belirleme, ihtiyaç giderme ve sorun çözme noktasında, akıllı uygulamaları şehrin geneline yayarak veri toplanması ve veri akıllandırması, simülasyon ve stratejik analiz yapılmasını sağlıyor. Proje kapsamında toplu taşıma araçlarına ve uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına takılacak olan sensörlerle insan müdahalesi olmaksızın; bozuk yolların tespiti, su birikintileri, hava kalitesi ve gürültü yoğunluğu olan bölgelerin tespiti yapılacak. Ayrıca toplanan veriler ışığında vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranına göre otobüs güzergahları, saat ve durak düzenlemeleri yapılacak

Akıllı sayaç okuma sistemi projesi
BASKİ tarafından projelendirilen ve şu anda pilot mahallelerde uygulanmakta olan 'Akıllı Sayaç Okuma Sistemi' projesi ise 14 bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Balıkesir'in 898 kırsal mahallesindeki BASKİ abonelerine en iyi hizmeti verirken; zamandan tasarruf etmeyi ve işgücü verimliliğini artırmayı hedefliyor. Proje ile drone aracılığıyla akıllı sayaçları Radyofrekans verici (RF) teknolojisi kullanarak okumak, 160 bin abonenin okuma sürelerini en aza indirerek SMS ve mail yoluyla bilgilendirme mesajları gönderilmesi hedefleniyor.

BALIKESİR

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:37
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