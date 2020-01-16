Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi

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Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde il merkezinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği, Gömeç ilçesinde 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ruhsatsız ateşli silah, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 50 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:52

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