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(Özel) Kalorifer kazanı köpeklere sıcacık yuva oldu Meslek Lisesi öğrencileri atıl kalorifer ...

İHA

(Özel) Kalorifer kazanı köpeklere sıcacık yuva oldu Meslek Lisesi öğrencileri atıl kalorifer kazanını köpek barınağı yaptı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri atıl durumda bulunan kalorifer kazanından hayvan barınağı yaptı. İşçiliği ve tasarımı öğrencilere ait olan barınakta çok sayıda köpek faydalanıyor.
Balıkesir'de meslek lisesi öğrencilerin atıl kalorifer kazanından barınak elde etme projesi beğeni ile karşılandı. Müdür yardımcısı Umut Yasin Aslan’ın atıl durumda bulunan kazanın soğuk havalarda okul bahçesinde bulunan hayvanlara barınak olabileceği düşüncesini diğer öğretmen ve öğrencilerle paylaşması üzerine çalışmalara başlandı. Yaklaşık iki hafta süren bir çalışmanın ardından atıl durumda bulunan kalorifer kazanı hayvanlar için barınak ve yiyecek makinesine dönüştürüldü.
Okulun metal ve mobilya atölyelerindeki öğrencilerle de ortak çalışma yapan Aslan, kalorifer kazanının iç kısmında hayvanlar için barınacak yer hazırlarken, dışına da hayvanların gıda ihtiyacını karşılayacakları sistemi kurdu. Alt tabanının kilimlerle desteklendiği kazan içerisinde 78 köpek veya 1015 kedinin yaşayabileceği bir alan oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un hayvanlar konusundaki duyarlı davranışlarının kendisi için en büyük destek olduğunu söyleyen Lise Müdür Yardımcısı Umut Yasin Aslan, “Havaların soğuması ile bizim okulumuzun bahçesinde kedi köpeklerimiz vardı. Onlar barınacak yer bulamıyorlardı. Bende okulun bahçesinde gezerken yıllardır bu bize hizmet edip de kenara, çürümeye terk edilen kazanı fark ettim. İçinde hayvanların barınabileceğini fark ettim. Meslek lisesi olduğumuz için bazı imkanlarımız da var. Gerek bize yardım edebilecek öğrencilerimiz gerek meslek öğretmenleri onlara durumu anlattım. Durumu müdürümüzle paylaştım. İçinin temizlenmesi, boyanması, her şeyi öğrencilerin, öğretmenlerin elinden geldiği şeylerle, elinden geldiği kadarıyla, hiç dışarıdan bir yardım almadan kendi lisemiz bünyesinde bu dönüşümü gerçekleştirdik. Dönüşüm de iki hafta falan sürdü. Önce altını güzelce ahşaplarla kapattık. Kilimler halılar serdik. Etrafını çevreledik. Güzelce boyadık. Hayvanlarımızı buraya alıştırdık. Şu anda kış mevsimini rahatlıkla geçiriyorlar. “ şeklinde konuştu.
Okul müdürü Tuncay Öztürk ise “Okulumuz öğrenci ve öğretmenleriyle beraber hayvanları diğer canlıları seven bir okuluz. Seven bir kurumuz. Daha önceki zamanlarda kuş yuvaları yapmıştık. Bu kuş yuvalarını sivil toplum kuruluşları tarafından doğanın birçok yerine dağlarda çam ağaçlarının asıldığı ve bu kuş yuvaları kuşlarımıza yuva oldu. Ayrıca kedilerimiz için yuvalar yaptık. Bu yuvalar çevre bakanlığımız tarafından Balıkesir Bursa ve Manisa’ nın diğer ilçelerine gönderildi “ şeklinde konuştu.
Okulda verilen yemeklerden arta kalanlarında hayvanlar için umut olduğunu belirten aşçı Evran Yalçın ” Öğlen yemeklerimiz arttığında öğrencilerimizi doyurduktan sonra artan yemeklerimizi okulumuzda bulunan kedi köpek gibi canlılara bir nevi destek olmak açısından artanları onlara yediriyoruz. Doğayı seviyoruz. Hayvanlarımızı koruyalım“ sözleri ile mesaj verdi.

BALIKESİR

16 Ocak 2020 Perşembe

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