Vali Yazıcı, Eğitim-Öğretim yılı dönem mesajı yayımladı Vali Yazıcı, "Çocuklar bizim en büyük değerimizdir"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 20192020 EğitimÖğretim yılının ilk döneminin sona erecek olması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı mesajında, Çocuklar en büyük değeri olduklarını belirterek, tatil yapmayı hak ettiklerini belirttiği öğrencilere iyi tatiller diledi.

Yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Vali Yazıcı, eğitime yapılan yatırımın, ülkenin geleceğine yapıldığını vurgulayarak, "Hedefimiz gelişen dünyada, okuyan, araştıran, sorgulayan, donanımlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, "Çocuklarımızın başarılarını karnelerden ibaret görmeyiniz"

Öğrencilerin, başarıları kadar iyi birer insan olarak da yetişmelerinin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, karnelerin, başarının değerlendirilmesinde sadece bir araç olduğunu ve dönem boyunca yapılan çalışmalarla ortaya koyulan performansın neticesi olduğunu belirterek, çocukların başarılarının karnelerinden ibaret görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Yazıcı, En büyük yatırım çocuklarımızadır"

Kendine güvenen, donanımlı ve geleceğe daha umutla bakabilen gençler yetiştirmenin asıl hedefleri olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız öğretim yılımızın birinci dönemini huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Çocuklarımız bizlerin en büyük değerleridir. Bu sebeple yapacağımız en büyük yatırım çocuklarımıza dır. Amacımız, çocuklarımızın her dönem başarılı ve iyi eğitimli olabilmelerine imkan sağlamak, geleceğe daha güvenli ve bilinçli bakabilmelerine olanak hazırlamaktır. Eğitimde hedefler koyduk. Bu hedeflere Balıkesirli hemşehrilerimin gayretleri ile ulaşacağımıza inanıyorum. Eğitime yapılan yatırımı geleceğimize yapılmış yatırım olarak kabul ediyor, önceliklerimizi bu hassasiyetle belirliyoruz" dedi.

Vali Yazıcı, "Başkalarıyla kıyaslamayın, sevginizden mahrum bırakmayın"

Ailelerin çocuklarına karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Vali Yazıcı, "Çocuklarımız çok değerlidir. Çocuğunuza sonuç odaklı değil, süreç odaklı olmayı öğretin. Başarının ya da başarısızlığın nasıl oluştuğunu anlamasına yardımcı olun. Başkalarıyla kıyaslamayın. Sevginizden mahrum bırakmayın. Onu suçlamayın. Onların iyi bir eğitim almaları ve gelecek için sağlam adım atmış olmaları hepimizin ortak hedefidir. Çocuklarınızın karneleri sizin onlara göstereceğiniz sevginin göstergesi olmasın. Çocuğunuzun notu yeterli değilse lütfen çocuğunuzu üzmeyin. Eksikliği varsa 'acaba benim nerede eksiğim var' diye kendinizi de değerlendirin. Çocuklarınız zayıf getirdi diye sakın onlara sitem etmeyin. Karnesinde kırık notu olan öğrencilerimize anlayışla yaklaşılmasının yanında, akranlarıyla kıyaslanması ve sürekli eleştirilmeleri endişe ve korkuya yol açabileceği gibi kendilerine olan güvenlerini de sarsacaktır. Kaldı ki karneler sadece öğrencilere değil; öğretmenler, veliler ve öğrencilere aittir. Çünkü çocuğun gelişimi ile ilgili olan herkes kendisine 'Bu çocuğun daha başarılı olması için ne yapmalıyız' sorusunu sormalıdır. Yarıyıl tatili, hem dinlenmek hem de değerlendirmek için çok daha iyi bir dönem. Önemli olan çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığıdır. Çocuklarımıza güvenelim. Onlara değer verelim. Çocuğunuza 'karnesi nasıl olursa olsun' onu sevdiğinizi ve değer verdiğinizi gerçekçi bir şekilde gösteriniz. Çocukların en çok güvenmeleri gereken aileleridir" diye ifade etti.

Ben bir vali, bir baba ve veli olarak yürekten inanıyorum

Tüm eğitim camiasına, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni eden Vali Yazıcı, "Büyük bir azimle gayret göstererek nesillerimizi yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Öğrencilerinize tatili dinlenerek, kitap okuyarak, ailesi ile birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak zaman geçirmelerini tavsiye edin. Çocuklarımızın ancak mutlu olduklarında, başarılı olabileceklerine inanıyoruz. Eminim ki ben bir Vali olarak, bir baba olarak ve bir veli olarak yürekten inanıyorum ki önem verildiğinde değer verildiğinde her çocuk bir cevherdir. Önemli olan onları en güzel şekilde işlemektir" dedi.

Vali Yazıcı, "Kitaplar tatil döneminde eşinizden düşürmeyeceğiniz hayat rehberi olmalıdır"

Eğitim öğretimde bir yarıyılı tamamlayarak karnelerini alacak öğrencilere de mesaj ileten Vali Yazıcı, gayretli çalışmalarından ötürü öğrencileri içtenlikle kutladığını ifade etti. Öğrencilerden yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini, dinlenmiş bir şekilde ikinci döneme daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmelerini isteyen Vali Yazıcı, "Sevgili öğrenciler, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Yarın bu ülkenin yönetiminde sizler görev alacaksınız, sizler söz sahibi olacaksınız. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bunun yanında çeşitli sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma gibi etkinlikler ile kendinizi geliştirecek aktivitelerde bulunmanızı ve böylelikle bir sonraki eğitimöğretim dönemine enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı ümit ediyorum. Tatilinizi okuyarak, dinlenerek, ilgi alanlarınızda inceleme ve araştırmalar yaparak geçirin. Kitap okuma alışkanlığı insanın yaşam boyu edinmesi gereken alışkanlıklardan birisidir. Okumak sağlıklı düşünmenin temelini oluşturuyor. Kitaplar tatil döneminde de elimizden düşürmeyeceğimiz hayat rehberi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmenizi diliyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

BALIKESİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:52

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