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Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı Erdek girişindeki tehlikeli kavşağa çözüm arayışı başladı

İHA

Bandırma istikametinden Erdek'e seyreden araç sürücüleri için tehlike arz eden Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği önündeki kavşağın, güvenli hale getirilmesine yönelik çözüm arayışına başlandı. Özellikle yaz aylarında yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu bölgede sıklıkla meydana gelen kazalar, hem araç sürücülerini hem de ilçe sakinlerini isyan noktasına taşıdı. Son olarak dün gece saatlerinde yine aynı kavşakta meydana gelen trafik kazası sonrası AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı harekete geçti.

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı Erdek girişindeki tehlikeli kavşağa çözüm arayışı başladı

Bandırma istikametinden Erdek’e seyreden araç sürücüleri için tehlike arz eden Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği önündeki kavşağın, güvenli hale getirilmesine yönelik çözüm arayışına başlandı. Özellikle yaz aylarında yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu bölgede sıklıkla meydana gelen kazalar, hem araç sürücülerini hem de ilçe sakinlerini isyan noktasına taşıdı. Son olarak dün gece saatlerinde yine aynı kavşakta meydana gelen trafik kazası sonrası AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı harekete geçti.
AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, beraberinde Erdek Belediye Meclisi’nin AK Partili Üyesi Orhan Narin ile birlikte sık sık trafik kazalarının yaşandığı söz konusu bölgeye giderek bir süre kavşakta inceleme yaptılar. Araç sürücülerinin korkulu rüyasına dönüşen kavşakta yaptıkları inceleme sonrası, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal ve Erdek Belediye Meclisi’nin AK Partili Üyesi Orhan Narin, Karayolları 146. Şube Şefliğinin bulunduğu Bandırma’ya giderek, Bölge Şefi ile yaptıkları görüşmede söz konusu kavşağın güvenli hale getirilmesi talebinde bulundular.

Kudret Yangal: “Sorunu gerekli yerlere ilettik”
Karayolları 146. Bölge Şefliğinde yaptıkları görüşmenin detayları hakkında bilgi veren AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal,"Dün meydana gelen üzücü kaza sonrası Belediye Meclis Üyemiz Orhan Narin ile birlikte Bandırma’da bulunan Karayolları 146. Bölge Şefliğini ziyaret ettik. Kendilerine bu kavşağın tehlike arz ettiğini anlattık ve can kaybı yaşanmadan buraya artık çözüm bulunmasını aktardık. Ancak kendilerinden bu kavşağa ışıklı uyarı sistemi kurulması için yeterli sayıda aracın geçmediği ve yolun dar olduğu cevabını aldık. Bizler yaptığımız araştırmalar neticesinde bu bölgede bu güne kadar sayısız kazanın yaşandığını elimizdeki belgeler ile birlikte kendilerine sunduk. Görüştüğümüz yetkililer de, şefliğin bağlı bulunduğu 14. Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne dilekçemizi ekteki belgeler ile birlikte sunacaklarını söylediler. Bu talebimizi ayrıca bölgemiz milletvekillerimize de aktardık, şuan için onlardan gelecek cevabı bekliyoruz" diye konuştu.

Orhan Narin: “Kavşağın güvenli hale gelmesi için çalışıyoruz”
Belediye Meclis Üyesi Orhan Narin ise, beş yolun kesiştiği bu tehlikeli kavşağa kesinlikle ışıklı uyarı sistemi yapılması gerektiğini yeniledi. Erdek’in yaz aylarında 250 bin nüfusa ulaşan turizm şehri olduğunun altını çizen Narin, “Bu kavşakta yaşanan kazalarda bugüne kadar şans eseri can kaybı olmadı. Ancak bir gün olabilir. Biz AK Parti Teşkilatı olarak bu sorunun çözülmesi için girişimlerimizi başlattık. Karayolları Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, UKOME, Milletvekillerimiz hepsine konuyu bildirdik. Sanırım ilgili birimler önümüzdeki günlerde bu bölgeye gelerek incelemelerini yapacaklardır. Söz konusu, kavşağın araç sürücüleri ve vatandaşlarımız için güvenli hale getirilmesi amacıyla elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

16 Ocak 2020 Perşembe

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