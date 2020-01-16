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Uyuşturucu bağımlılık koordinasyon toplantısı yapıldı 2 bin 166 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı ...

İHA

Balıkesir İli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Yapıldı.

Uyuşturucu bağımlılık koordinasyon toplantısı yapıldı 2 bin 166 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı ve 284 kişi tutuklandı

Balıkesir İli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Yapıldı.
81 il valilikleri koordinasyonunda aynı anda gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında yapıldı. Balıkesir il genelinde 2019 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet ve Jandarma bin 325 olay gerçekleşmiş olup, bu olaylarda 2 bin 166 kişiye işlem yapılmış ve bunlardan 284 kişi tutuklandı. Toplantının 81 ilde aynı anda gerçekleştirildiğini bildiren Vali Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın direktifleri, İçişleri Bakanlığı'mızın ilgili yazıları gereği bugün 81 ilimizde valiliklerimiz koordinasyonunda; bağımlılık ile mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir işbirliği ve koordinasyonun sağlanması açısından daha önce belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz Bağımlılık ile Mücadele İl Kurulu toplantısının bir yenisi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda İlimiz en etkin şekilde mücadele etmektedir. 7'den 70'e her ferdimizi ilgilendiren bağımlılıkla mücadele konusunda alınması gereken önlemlere dair her kurumumuza, her birimimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Emniyetimizin ve jandarmamızın başarılı çalışmaları takdire şayandır. İlimizin genel durumuna baktığımızda 2019 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında Emniyet ve Jandarma bin 325 olay gerçekleşmiş olup, bu olaylarda 2 bin 166 kişiye işlem yapılmış ve bunlardan 284 kişi tutuklanmıştır. Bugün düzenlediğimiz koordinasyon toplantısında şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında genel manada bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirirken, kurul üyelerimiz ve katılımcılarımızın önerileri doğrultusunda da daha iyisini, daha güzelini nasıl başarabilirizi görüştük. Birden fazla kamu kurum ve kuruluş ile STK'ların bir arada yürüttüğü çalışma ve faaliyetlerde herkese görev ve sorumlulukları doğrultusunda özel rol vermenin yanında diğer kurumlarca da destek sağlanmasını istiyorum. Çünkü ilin yöneticileri olarak toplumu olumsuz etkileyecek her türlü eylem ve faaliyetin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı eğitimi
Vali Ersin Yazıcı'nın açılış konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Eğitimi" ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında yaptıkları sunumları ile program devam etti. İl Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği "Bağımlılık İle Mücadele Koordinasyon Kurulu" toplantısında Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar alındı.
Toplantıda ayrıca, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların karalılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.
Balıkesir Öğretmenevi Orkide Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Alb. Tarık Hekimoğlu, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve diğer kurul üyeleri katıldı.

BALIKESİR

16 Ocak 2020 Perşembe

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