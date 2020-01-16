Akıllı Kentler'e Balıkesir damgası Balıkesir'in projelerine yoğun ilgi

Balıkesir’in projeleri 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ne damga vurdu. Kongrede stant kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri yurtiçinden ve yurtdışından katılım sağlayan; belediyeler, kurumlar ve katılımcıların beğenisini kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen programda bir yandan sunumlar gerçekleştirilirken diğer yandan da belediyeler ve kurumlar projelerini tanıttı. Büyük ilgi gören Balıkesir standında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının “Veriye Dayalı Kent Yönetimi”, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi” ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) “Akıllı Sayaç Okuma Sistemi” projeleri katılımcılara tanıtıldı. Yurtiçinden ve yurtdışından birçok katılımcının ilgiyle inceleyerek bilgi aldığı projeler oldukça beğenildi. Kongrenin ikinci günü çok sayıda misafiri ağırlayan Balıkesir standını AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da ziyaret etti.

Kent içi trafiği mobil uygulamada

Teknolojiyi güncel olarak takip ederek vatandaşların kullanımına sunma gayretiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2018’in son aylarında “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi”ni uygulamaya koydu. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının çalışmalarıyla projelendirilen sistem yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Balıkesir Akıllı Trafik Yönetimi Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan kent içi ulaşım ağının; daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olarak yönetilebilmesi sağlanacak. Böylece; kent içi ulaşım ağı verilerinin ölçümlenmesi ve geriye dönük raporlanabilmesi, sinyalize kavşak sürelerinin trafik verileri doğrultusunda otomatik olarak güncellenmesi, kent içi trafik yoğunluk haritalarının oluşturulması, kameralar vasıtasıyla canlı durumun izlenebilmesi, gerekli görülen durumlarda operatörlerin kavşaklara anında müdahale edebilmesi ve mobil uygulama vasıtasıyla elde edilen verilerin vatandaşların kullanımına sunuluyor. Toplamda 23 kavşakta kullanılan “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi”ne Trafik Kontrol Merkezinden erişim sağlanabiliyor. Akıllı kavşakların; 14’ü dinamik süreyle 9’u sabit süreyle birbirleriyle koordineli şekilde çalışıyor.

Akıllı uygulamalar kent geneline yayılacak

Hedef belirleme, ihtiyaç giderme ve sorun çözme noktasında akıllı uygulamaları kentin geneline yayarak veri toplanması ve veri akıllandırması, simülasyon ve stratejik analiz yapılmasını sağlayan “Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi” ise en kısa zamanda uygulanmaya başlayacak. Bu sayede toplu taşıma araçlarına ve uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına takılacak olan sensörlerle insan müdahalesi olmaksızın; bozuk yolların tespiti, su birikintileri, hava kalitesi ve gürültü yoğunluğu olan bölgelerin tespiti yapılacak. Ayrıca toplanan veriler ışığında vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranına göre otobüs güzergahları, saat ve durak düzenlemeleri yapılacak.

BASKİ Pilot mahallerde 'Akıllı Sayaç' uygulaması başladı

14 bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Balıkesir'in 898 kırsal mahallesindeki abonelerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarını yürüten BASKİ “Akıllı Sayaç Okuma Sistemi” projesini pilot mahallelerde uygulamaya koydu. Zamandan tasarruf etmeyi ve işgücü verimliliğini artırmayı hedefleyen projeyle drone aracılığıyla akıllı sayaçlar Radyofrekans verici (RF) teknolojisi kullanarak okunacak. 160 bin abonenin okuma süreleri en aza indirilerek SMS ve mail yoluyla bilgilendirme mesajları gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BALIKESİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:52

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