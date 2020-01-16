Akıllı Kentler'e Balıkesir damgası Balıkesir'in projelerine yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akıllı Kentler'e Balıkesir damgası Balıkesir'in projelerine yoğun ilgi

İHA

Akıllı Kentler'e Balıkesir damgası Balıkesir'in projelerine yoğun ilgi

Balıkesir’in projeleri 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ne damga vurdu. Kongrede stant kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri yurtiçinden ve yurtdışından katılım sağlayan; belediyeler, kurumlar ve katılımcıların beğenisini kazandı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen programda bir yandan sunumlar gerçekleştirilirken diğer yandan da belediyeler ve kurumlar projelerini tanıttı. Büyük ilgi gören Balıkesir standında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının “Veriye Dayalı Kent Yönetimi”, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi” ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) “Akıllı Sayaç Okuma Sistemi” projeleri katılımcılara tanıtıldı. Yurtiçinden ve yurtdışından birçok katılımcının ilgiyle inceleyerek bilgi aldığı projeler oldukça beğenildi. Kongrenin ikinci günü çok sayıda misafiri ağırlayan Balıkesir standını AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da ziyaret etti.
Kent içi trafiği mobil uygulamada
Teknolojiyi güncel olarak takip ederek vatandaşların kullanımına sunma gayretiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2018’in son aylarında “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi”ni uygulamaya koydu. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının çalışmalarıyla projelendirilen sistem yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Balıkesir Akıllı Trafik Yönetimi Sistemi ve Balıkesir Trafik Kontrol Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan kent içi ulaşım ağının; daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olarak yönetilebilmesi sağlanacak. Böylece; kent içi ulaşım ağı verilerinin ölçümlenmesi ve geriye dönük raporlanabilmesi, sinyalize kavşak sürelerinin trafik verileri doğrultusunda otomatik olarak güncellenmesi, kent içi trafik yoğunluk haritalarının oluşturulması, kameralar vasıtasıyla canlı durumun izlenebilmesi, gerekli görülen durumlarda operatörlerin kavşaklara anında müdahale edebilmesi ve mobil uygulama vasıtasıyla elde edilen verilerin vatandaşların kullanımına sunuluyor. Toplamda 23 kavşakta kullanılan “Akıllı Trafik Yönetim Sistemi”ne Trafik Kontrol Merkezinden erişim sağlanabiliyor. Akıllı kavşakların; 14’ü dinamik süreyle 9’u sabit süreyle birbirleriyle koordineli şekilde çalışıyor.
Akıllı uygulamalar kent geneline yayılacak
Hedef belirleme, ihtiyaç giderme ve sorun çözme noktasında akıllı uygulamaları kentin geneline yayarak veri toplanması ve veri akıllandırması, simülasyon ve stratejik analiz yapılmasını sağlayan “Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesi” ise en kısa zamanda uygulanmaya başlayacak. Bu sayede toplu taşıma araçlarına ve uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına takılacak olan sensörlerle insan müdahalesi olmaksızın; bozuk yolların tespiti, su birikintileri, hava kalitesi ve gürültü yoğunluğu olan bölgelerin tespiti yapılacak. Ayrıca toplanan veriler ışığında vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranına göre otobüs güzergahları, saat ve durak düzenlemeleri yapılacak.
BASKİ Pilot mahallerde 'Akıllı Sayaç' uygulaması başladı
14 bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Balıkesir'in 898 kırsal mahallesindeki abonelerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarını yürüten BASKİ “Akıllı Sayaç Okuma Sistemi” projesini pilot mahallelerde uygulamaya koydu. Zamandan tasarruf etmeyi ve işgücü verimliliğini artırmayı hedefleyen projeyle drone aracılığıyla akıllı sayaçlar Radyofrekans verici (RF) teknolojisi kullanarak okunacak. 160 bin abonenin okuma süreleri en aza indirilerek SMS ve mail yoluyla bilgilendirme mesajları gönderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

BALIKESİR

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:20
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şenol, "Kooperatifimiz zarar etmemiş aksine kar elde etmiştir"
YEREL HABERLER Başkan Şenol, "Kooperatifimiz zarar etmemiş aksine ...
Uyuşturucu bağımlılık koordinasyon toplantısı yapıldı 2 bin 166 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı ve 284 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlılık koordinasyon toplantısı ...
'Yürüyen tablolar' sergisi büyük ilgi topladı
YEREL HABERLER 'Yürüyen tablolar' sergisi büyük ilgi topladı
Balıkesir İtfaiyesi 2019'da 8 bin 70 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Balıkesir İtfaiyesi 2019'da 8 bin 70 olaya müdahale ...
Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş
YEREL HABERLER Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, ...
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı
Başkan Mesut Ergin’den yol hamlesi Ayvalık Belediyesi yol yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Mesut Ergin’den yol hamlesi Ayvalık Belediyesi ...
Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’dan öğrencilere hayat dersi
YEREL HABERLER Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’dan öğrencilere hayat ...
Motosiklet Kulübü üyelerinden Kaymakam Çalık'a ziyaret Erdekli motorcular festivale hazırlanıyor
YEREL HABERLER Motosiklet Kulübü üyelerinden Kaymakam Çalık'a ...
Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı Erdek girişindeki tehlikeli kavşağa çözüm arayışı başladı
YEREL HABERLER Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı Erdek girişindeki ...
Harabe sera akvaryum balığı üretim tesisi oldu
YEREL HABERLER Harabe sera akvaryum balığı üretim tesisi oldu
Vali Yazıcı, Eğitim-Öğretim yılı dönem mesajı yayımladı Vali Yazıcı, "Çocuklar bizim en büyük değerimizdir"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Eğitim-Öğretim yılı dönem mesajı ...
Ayvalık'ta deniz manzaralı Gönül Yolu Köprüsü’nde son viraj
YEREL HABERLER Ayvalık'ta deniz manzaralı Gönül Yolu Köprüsü’nde son ...
Polisten metruk binalara denetim
YEREL HABERLER Polisten metruk binalara denetim
Ayvalık'ta jeotermale yargı freni Zeytinlik alanda Jeotermale izin yok
YEREL HABERLER Ayvalık'ta jeotermale yargı freni Zeytinlik alanda ...
Balıkesir Kent Konseyi Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Balıkesir Kent Konseyi Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan Dursunbey OSB'ye Destek Sözü
Bu erik altınla yarışıyor Arjantin’den ithal eriğin kilosu bin TL’den satılıyor Balıkesir’de eşi hamile olanlar bu manavı buluyor
YEREL HABERLER Bu erik altınla yarışıyor Arjantin’den ithal eriğin ...
(Özel) Kalorifer kazanı köpeklere sıcacık yuva oldu Meslek Lisesi öğrencileri atıl kalorifer kazanını köpek barınağı yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Kalorifer kazanı köpeklere sıcacık yuva ...
Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 ...
TANAP kazılarından tarih fışkırdı Kazılarda bulunan tarihi eserler Bandırma Müzesi'nde sergilenmeye başlandı
YEREL HABERLER TANAP kazılarından tarih fışkırdı Kazılarda bulunan ...
Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde
YEREL HABERLER Balıkesir, 2 proje ile Akıllı Şehirler Kongresi'nde
Ersoy akıllı şehirler toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Ersoy akıllı şehirler toplantısına katıldı
Proje tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Proje tanıtım toplantısı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X