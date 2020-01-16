Hamsi bollaştı, tezgahlarda fiyatlar düştü

Hava şartlarının düzelmesiyle Erdek ve Bandırma’da bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi bereketi yaşanıyor.

Geçtiğimiz hafta havanın yağmurlu ve rüzgarlı geçmesi ardından düzelen havaların açması balıkçıların yüzünü güldürdü. Erdek ve Bandırma’ya adeta hamsi yağdı. Marmara denizinde avlanan balıkçı motorları tarafından Erdek körfezinde yakaladıkları balıkları seyyar balıkçı esnaflarının tezgahlarında yer alıyor.

Marmara’nın yanısıra Karadeniz'de de bol miktarda avlanan balık fiyatlarını düşürdü. Daha önce 2030 lira arasında satılan hamsi balığı son 3 günde 1015 liraya kadar düşünce Erdek ve Bandırmalılar balığa doydu. Balıkhane de balıkçı tezgahlarında hamsi 1015 lira, istavrit 20 liraya satılırken seyyar balıkçılarda da çok taze Karadeniz hamsisi 10 liradan, Zargana ve Gümüş balıkları da 15 liradan satılmaya başlandı.

BALIKESİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:52

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