5 kuşak birlikte yaşıyorlar

Burhaniye ilçesinde, 89 yaşındaki Havva Güneş, torununun torununu görürken, aile 5 kuşak birlikte yaşamaya başladı. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Şarköy mahallesinde oturan Bülent Görmüş, ninesi ve torunu ile birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Burhaniye’de Havva nine, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen torununun torunu Aybüke Özçelik’i kucağına alınca büyük mutluluk yaşadı. Havva Güneş, kızı Hatice Görmüş (72), torunu Bülent Görmüş (51), torunu Tuğba Özçelik (28) ve torununun torunu Aybüke Özçelik(1) ile birlikte yaşamaya başladı. 5 kuşak birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bülent Görmüş, “Geçtiğimiz yıl torunum Aybüke Özçelik dünyaya geldi. Ben torun sevinci yaşarken, ninem Havva Güneş’de torununun torununu görmüş oldu. Annem ve ninem bizimle otururken, öğretmen olan kızım Tuğba Özçelik de Bigadiç’te oturuyor. Ancak, hafta sonları kızım ve torunumda bize geliyor. Böylelikle 5 kuşak birlikte oluyoruz. 5 kuşak birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi Havva Güneş de, “Allah’ım bana torunumun torununu gösterdi. Çocuklarımı ve torunlarımı çok seviyorum. Bana çok iyi bakıyorlar. Allah, hepsinden razı olsun” dedi.

BALIKESİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:52

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