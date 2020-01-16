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Hem oku hem seyahat et Kitabını al ücretsiz biniş kazan

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından bugün itibarıyla uygulamaya konulan kampanya kapsamında kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu taşıma sistemine entegre, otobüs ve minibüslerde geçerli aylık 2 binişlik hak kazanıyor. Kampanya hafta sonları ve sömestr tatilinde geçerli olacak.

Hem oku hem seyahat et Kitabını al ücretsiz biniş kazan

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından bugün itibarıyla uygulamaya konulan kampanya kapsamında kütüphanelerden kitap alan okurlar, şehir içi toplu taşıma sistemine entegre, otobüs ve minibüslerde geçerli aylık 2 binişlik hak kazanıyor. Kampanya hafta sonları ve sömestr tatilinde geçerli olacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'den kitapseverleri sevindirecek çalışma. Vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması amacıyla sömestr tatili boyunca ve hafta sonları geçerli olacak kampanya ile Balıkesir Üniversite Kütüphanesi, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran, Gönen ve Susurluk ilçe kütüphanelerinden kitap alan okurlar, şehir içi toplu taşıma sistemine entegre otobüs ve minibüslerde aylık iki binişlik ücretsiz ulaşım hakkı kazanıyor. Böylelikle kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmek için yapacağı ulaşım masrafı da Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından karşılanmış olacak.

BALIKESİR

16 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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