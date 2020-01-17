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Müdür Yıldız'dan karne mesajı

İHA

Müdür Yıldız'dan karne mesajı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 20192020 EğitimÖğretim Yılı Yarıylı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yayımladığı mesajında; "Yoğun bir tempo içinde geçen yorucu bir dönemin ardından öğrencilerimiz 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerini alarak tatile girecekler. Öncelikle il genelinde bir eğitimöğretim döneminin daha sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasında emek ve gayretleri olan tüm idareci ve öğretmenlerimize; eğitimi, bu şehrin en önemli ve birinci önceliği olarak görerek yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde her zaman yanımızda olan Vali Ersin Yazıcı'ya şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Müdür Yıldız mesajında öğrencilere de seslenerek, "Sevgili Öğrenciler, bir dönemin daha sonuna gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşadığınızı biliyor; karne heyecanınızı ben de sizinle paylaşıyorum.
Şunu unutmayınız ki karne, şahsiyetinizin, insani değerlerinizin ya da zekanızın bir göstergesi değildir; bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Karne; aynı zamanda zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bu doğrultuda tedbirler almanız adına bir imkandır. Karneleriniz de ki notları bu şekilde değerlendireceğinize ve bu noktadan hareketle II. Kanaat döneminde çok daha güzel olana ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. BENGİ projesiyle sizlere kazandırmaya çalıştığımız ve en önemli hedefimiz olan okuma alışkanlığını yarıyıl tatilinde de aksatmadan devam ettirmeniz; kitaba ve okumaya zaman ayırmanız; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılarak tatili değerlendirmeniz; böylelikle II. Kanaat dönemine enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanız en büyük arzumuzdur" dedi.
Velilere de seslenen Müdür Yıldız, şu mesajı verdi:"Çocuklarımız, bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdır. Evlatlarınızı çok sevdiğinizi, tüm imkanlarınızı onlar için seferber ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Çocuklarınızın başarılarının sadece karnelerindeki notların yer aldığı bölümden oluşmadığını; onların başarısının aynı zamanda davranış ve tutumlarının değerlendirildiği bölümden de oluştuğunu; çocuklarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi bir insan olmasının da önemli olduğunu unutmayınız. Biz çocuklarımızın her şeyden önce iyi bir evlat, iyi bir vatandaş; nihayetinde de iyi bir insan olmasını arzuluyor; bunu en az akademik başarıları kadar önemsiyoruz. O nedenle çocuklarımızın karne notları nasıl olursa olsun ne olur yanında olmaya devam ediniz. Çünkü sizler; onların hep arkalarında olduğuna inandıkları, güvenle yaslanabildikleri yıkılmaz duvarlarısınız" dedi.
Müdür Yıldız son olarak öğretmenlere verdiği mesajda, "Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım; yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz için eğitimöğretim dönemi boyunca göstermiş olduğunuz üstün gayret ve çabalarınız nedeniyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mesuliyet duygusu, azim ve kararlılık ve iyi fikirlerin doğuşuna kaynaklık eden heyecanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları; bilgili ve kültürlü olmalarının yanı sıra bizi biz yapan değerlerimizle mücehhez olarak yetişmeleri için eğitim ortamlarımızın niteliğini artırarak sizlerle birlikte her geçen gün daha iyiye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Sizlerin, bu hedefte hep yanımızda olacağınız inancıyla Tüm eğitim camiamızın sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmesini diliyor, saygılar sunuyorum" şeklinde sözlerini noktaladı.

BALIKESİR

17 Ocak 2020 Cuma

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