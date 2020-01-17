Balıkesir'de jandarmadan narkotik uygulaması Uygulamalarda 7 bin 270 kişi sorgulanırken, 57 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 98 ekiple, 400 personelin katılımıyla narkotik uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama sırasında 7 bin 270 kişi sorgulanırken, 57 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması kapsamında, 400 personel ve 2 köpek unsurundan oluşan 98 ekibin katılımıyla 317 metruk bina ile yapımı devam eden inşaatlar ve köprü altlarında icra edilen faaliyet neticesinde; 7 bin 270 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. 4 bin 605 şahıs, 12 ikamet, 53 işyeri ve bin 745 araç aranarak, 37 bin 772 TL para cezası uygulandı. Jandarma ekipler aramalar sırasında 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet distilasyon cihazı, 1 adet damıtma cihazı, 1 adet elektrikli sigaramatik cihazı, 318 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiş, ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 işyeri hakkında işlem yapıldı.

BALIKESİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

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