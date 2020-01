AK Parti Balıkesir il yönetimi belirlendi Başkan Başaran il yönetim kurulu listesini açıkladı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, İl Yönetiminde birlikte görev yapacağı 50 kişilik yönetim kurulu listesini açıkladı. Önümüzdeki dönemde birlikte büyük bir özveri ile çalışacakları yönetim kurulu listesini açıklarken titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başaran "Ak Parti kadrolarında birlikte çalışacağımız yönetim kurulu üyesi dava arkadaşlarımı tebrik ederim. Yeni yönetim Balıkesir'imize hayırlı olsun”dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran il yönetim kurulunu belirlemek üzere çalışmalara başlayarak, öncelikle yönetim kurulu için başvuruları aldıklarını ve bu başvuruların tahminlerinin çok üzerinde olduğunu ifade ederek “6 Aralık 2019 Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu kutlu göreve layık görüldük. Bu büyük sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için hemen çalışmalara başladık, Yönetim listemizi belirlerken AK Parti neferleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için inanılmaz bir muhabbetle, arzu ettiğimiz düzeyleri çok aşan bir hevesle görev almak için ilgi gösterdiler. Buradan bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. AK Parti’ye gönül verip gösterdikleri yoğun talepten dolayı başvuran partililerimize öncelikle yürekten teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yönetim kurulunu oluşturup genel merkezimizin onayına sunarak, 50 kişilik İl Yönetim Kurulu üyelerimizi belirledik” dedi.



Tüm gönül dostlarımızın katkısını ve desteğini alacağız.

Balıkesirlilerin AK Parti’nin Balıkesir il yönetiminden talep ve beklentilerini karşılayacak temsil yeteneğine sahip bir yönetim kurulu oluşturduklarına inandığını ifade eden Başkan Başaran “Balıkesir siyasetinde farkımızı hissettirecek ve başarılı işlere imza atacak bir yönetim listesi oluşturduk, Balıkesir siyasetinde kalite ve hesap verilebilirlik, şeffaflık temel hareket noktamız olacak, Tüm sorunlarımıza basiret ve feraset gözlüğü ile bakıp hakikatin peşinde koşacağız. İman varsa imkân da vardır düsturu ile başta ülkemize, Balıkesir’imize ve partimize hizmeti en üst düzeye taşıyacak kadrolarımızla hizmete hazırız” dedi. Bu onurlu göreve talip olan tüm dava arkadaşlarının desteğini ve katkısını alacaklarını ifade eden Başaran “Başvuru yapan bu kutlu göreve talip olan tüm dostlarımızı öncelikli olarak tebrik ederim, bu kutlu davaya sahip çıkacak ve daha ileriye taşıyacak dava arkadaşlarımızla, bu sorumluluğa talip olan tüm partililerimizin desteğini ve katkısını almaya ve sürekli olarak istişarede kalmaya devam edeceğiz”şeklinde konuştu.



AK Parti’de bir şey değişmez o da dava adamlığıdır

AK Parti Balıkesir İl ve İlçe kadrolarında bugüne kadar görev yapan, emek veren tüm partililere ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Başkan Başaran “Bu bir bayrak yarışıdır ve bize verilen görev de bayrağı daha yukarılara taşımaktır. AK Parti dinamik bir yapıdır. Yeni görev alacak, görev değişikliği yapılacak kardeşlerimiz bu dinamizmin birer parçasıdır. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. AK Parti’de sadece görev değişikliği olur ama AK Parti’de bir şey değişmez o da dava adamlığıdır. Yeni oluşacak yönetim kurulumuzla birlikte bir an evvel çalışmalara başlayarak, devraldığımız bayrağı üyelerimizle birlikte daha ilerilere taşıyacağımızı yürekten inanıyorum. Biz Balıkesir teşkilatı olarak “Öznesi Balıkesir olan her konunun tarafı ve takipçisi olacağız”. Bu bizim çalışma anlayışımızın ana ekseni olacaktır, Balıkesir’imizi kucaklayacak, ilimizin her kesimine hitap edecek ve partimiz adına kamuoyu beklentilerini de karşılayabilecek bir yönetim listesi oluşturduk. İl Başkanı olarak yönetim kurulu üyesi dava arkadaşlarımı en samimi duygularımla kutluyor; yeni yönetim kurulumuzun ilimize ve partimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin” dedi.



Ekrem Başaran başkanlığında ki AK Parti Balıkesir il yönetim listesinde Mehmet Fatih Beyoğlu, Vahdettin Çiftçi, Haydar Aydın, Mustafa Çanakçı, Ergün Özkan, Serkan Papaker, Seyit Alper Kaya, Hakan Aka, Hakkı Erdem, Nuri Kaya, Mehmet Barış, Çağrı Yılmaz, İbrahim Bal, Nusret Tekeli, Kemal Büyükakın, İlyas Kapısız, Himmet Sinoplugil, Cüneyit Kaba, Hüseyin İlhan, Mehmet Aydemir, Hasan Saraç, Halil İbrahim Eren, Muhammet Sadık Ünal, Ali Davran, Abdullah Altıntaş, Recep Kalafat, İshak Babaç, Mahmut Kurşun, Ahmet Acaroğulları, Özkan Savran, Mücahit Genç, Nail Bakioğlu, Hüseyin Murat Uysal, Yusuf Erarslan, Tunahan Palaz, Naim Bostan, Ekrem İnce, Nurten Arslan, Meral Cengiz, Emine Ergün Erol, Ayfer Özsoy, Hülya Ayyıldız, Kumru Yıldız Işık, Havva Çelik, Semra Akyüz, Gonca Erdem, Ruhşan Genç, Türkan Özcan ve Ruhan Atılmaz yer alıyor. Yeni yönetim kurulu yedek listesi ise Mehmet Demircan, Bülent Yıldız, Hasan Esat Gür, Mehmet İkiz, Harun Özkan, Ali Kocabıyık, Bilal Atik, Bekir Bayyiğit, İbrahim Binay, Adem Pak, Adem Demirel, Leyla Bel, Arzu Çetin, Engin Çakır, Semih Ay, Ahmet Melih Gülgönül, Raşit Kuterler, Yusuf Alfat, Mustafa Kurt, Mehmet Erkınay, Behiç Çetinaslan, Yücel Bayata, Hüseyin Memiş, Ömer Dirim ve Kadir Karanfil olarak açıklandı.

