Öğrencilerin karne heyecanı

Balıkesir’de bin 108 okulda 187 bin 843 öğrenci ve 15 bin 196 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Balıkesir Valisi ve il protokolü Karesi ilçesindeki Ece Amca İlkokulu’nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Ece Amca İlkokulu’ndaki karne dağıtım töreni renkli görüntülere sahne oldu. İl protokolünü ağırlayan öğrenciler karnelerini aldıktan sonra melodika ile ‘Cumhuriyet için’ ve ‘Öğretmenim’ isimli şarkıları çaldı. Karne dağıtım programı bulunmayan bir sınıftaki öğrenciler Vali Ersin Yazıcı ve il protokolünün önünü keserek kendilerinden karne vermesini istedi. 4/B sınıfı öğrencileri sınıf kapısı önüne çıkarak “Akdeniz, Karadeniz karneleri Vali Bey’den isteriz” diyerek Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekileri sınıflarına davet etti. Öğrencilerin isteğini kırmayan protokol sınıfa girerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Yazıcı: “Bol bol kitap okuyun”

Karne dağıtım töreninin ardından açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, öğrencilere tatilde de kitap okumalarını tavsiye etti. Yazıcı, “Ara tatil başladı. Biz de Ece Amca İlkokulu’nda öğrencilerimizle birlikteydik. Bazı sınıflarda karnelerimizi dağıttık. Tüm çocuklarımıza ara tatilde sadece kitap okumaları tavsiyesinde bulunduk. İyi bir tatil geçirmelerini, 15 günü güzelce geçirdikten sonra tekrar ikinci eğitimöğretim yılına hazırlıklı şekilde gelmelerini arzu ediyoruz. Tek isteğimiz tatilde de kitap okumaları” diye konuştu.

Yücel Yılmaz: “Öğrencilerin karne sevincine ortak olduk”

Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Öğrencilerimizin neşesini görmek çok güzel. Karne alan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Velilerimize de çocuklarımızın değerler üzerindeki gelişimlerinin notlardan çok daha önemlidir. Çocuklarımızın notu ne olursa olsun iyi bir vatandaşımız olma, hemcinslerine saygı gösterme ve ülkemizin değerleri konusunda duyarlı olmaları için eğitmelerini, bu hususlara dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum” dedi.

Yakup Yıldız: “Tüm öğrencilerimizi tebrik ederim”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da öğrencileri tebrik ederek, “Yarıyıl tatiline giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Karne, şahsiyetinizin, insani değerlerinizin ya da zekanızın bir göstergesi değildir; bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Karne; aynı zamanda zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bu doğrultuda tedbirler almanız adına bir imkandır” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

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