Ölüm duası kabul oldu Sosyal medyada ölmek istediğini söylediği gün vefat etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde KOAH hastası olan ve solunum cihazı ile yaşayan şahıs, sosyal medyada ölmek istediğini söylediği gün vefat etti.

2 çocuk babası olan ve rahatsızlanmadan önce oto yıkamacılığı yapan 41 yaşındaki Neşat Akkuyu, gece yarısından sonra sosyal medya hesabından, ‘Allah'ım al şu canımı, kurtar beni’ şeklinde bir paylaşımda bulundu. Akkuyu, çok geçmeden vefat etti. Neşat Akkuyu, dün öğle namazını müteakip Darsofa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BALIKESİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:16

YATSI 19:39

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