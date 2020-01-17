Burhaniye’de 10 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Burhaniye ilçesinde, okullar yarıyıl tatiline girerken, 10 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. İlçedeki karne töreni de Nadir Tolun İlkokulu’nda yapıldı.

Nadir Tolun İlkokulu 4/A Sınıfında düzenlenen karne törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Tayfun Aksoy ile veliler katıldı. Okul girişinde karşılanan Kaymakam Hüseyin Öner, ilk karneyi verirken, öğrencilerden vatana ve millete yararlı insanlar olmalarını istedi. Öğrencilere iyi tatil dileğinde bulunan Kaymakam Öner, “Sizleri yetiştiren okul idarecilerine ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Karnelerinizin iyi olduğunu görüyorum. Hepinizi kutluyorum. İyi tatiller diliyorum” dedi. Öğrencilerin karneleri, Kaymakam Hüseyin Öner, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Tayfun Aksoy, Okul Müdürü Mehmet Akdağ ve Sınıf Öğretmeni Birsel Ergün tarafından verildi. Öğrenciler karne töreni öncesi, üflemeli çalgılarla müzik ziyareti verdi.

BALIKESİR 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

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