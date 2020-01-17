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Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik

İHA

Esas Gayrimenkul Türkiye'de Köseoğlu'ndan boşalan CEO'luk görevine ise Cem Eriç getirildi.

Esas Gayrimenkul üst yönetiminde değişiklik

Esas Gayrimenkul Türkiye’de Köseoğlu’ndan boşalan CEO’luk görevine ise Cem Eriç getirildi.
Güçlü marka değeri ve kendine özgü yatırım anlayışı ile yurt içindeki ve yurt dışındaki gayrimenkul fırsatlarını yakından takip eden şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu oldu.
2010 yılından bu yana Esas Gayrimenkul CEO’su olarak görev yapan, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarla grubun büyümesinde önemli rol alan Kazım Köseoğlu, Ocak 2020’de Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve yurt dışı yatırımların sorumluluğunu üstlendi.
Perakende ve gayrimenkul sektörlerinde 18 yılı aşan deneyimin ardından 2019 yılında Doğan Holding Gayrimenkul ve Turizm Şirketleri Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Haziran 2019’dan bu yana Esas Gayrimenkul Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Cem Eriç ise CEO olarak atandı. Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu, “Hayata geçirdiğimiz başarılı projelerimizin haklı gururunu yaşarken Esas Gayrimenkul olarak yurt dışında ve Türkiye’de ticari gayrimenkul alanındaki fırsatları yakından takip ederek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her zaman daha iyisini yaparak iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hayatında fark yaratmaya ve başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

BALIKESİR

17 Ocak 2020 Cuma

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