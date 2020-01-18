Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Balıkesir ve Manisa merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişiyi yakaladı. Adli makamlara çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda, 410 adet uyuşturucu hap ile 189,24 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BALIKESİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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