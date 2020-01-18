Jandarma, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında bu defa karne alan öğrencilerle buluştu.

Jandarma ekipleri okulların yarıyıl tatiline girmesi ve öğrencilerin karne almaları sebebiyle çocukların sevincine ve heyecanlarına ortak oldu. Balıkesir genelinde okulları ziyaret eden jandarma, karne alan öğrencilere kitap hediye ederek, öğrencilerle hoş vakit geçirdi.

Öğrenciler ve veliler, jandarma ekiplerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BALIKESİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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