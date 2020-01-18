Marmara’da öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

Balıkesir’in Marmara İlçesi Saraylar Ortaokulu Müdürlüğü’nce, 8. sınıflar arası Bilgi Yarışması düzenlendi. Kıyasıya geçen yarışmayı 8B sınıfı kazandı.

Saraylar Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışması oldukça çekişmeli geçse de 10 puanlık fark ile yarışmanın kazananı 8B sınıfı oldu. Yarışmanın sonunda katılımcılara ve öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Kaymakamı Hasan Uğuz, böyle güzel bir günde öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belerterek, “Dereceye giren öğrencileri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Ardından bilgi yarışmasına katılan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Uğuz, yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz katıldığı bilgi yarışma programını, Marmara Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Turan Engin, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

BALIKESİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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