Balyalı öğrenciler 300 fıstık çamını toprakla buluşturdu

Balya ilçesinde, Atatürk Çok Programlı Lisesi öğrencileri 300 adet fıstık çamı fidanı dikti.

Balya Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Cemalettin Kayış’ın öncülüğünde bir araya gelen liseli gençlere Balya Orman İşletme Şefliği de destek oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen’in de katıldığı törende 300 adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. Katılanlara teşekkür eden Cemalettin Kayış, “Kayapınar yol ayrımı mevkiinde 300 adet fıstık çamını toprakla buluşturduk. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin ve eğitim camiasının sürekli yanındayız. Bugüne kadar açtığımız model uçak kurslarına çok sayıda öğrencimiz katıldı. Bundan sonra da yapılacak her türlü etkinliğe destek vermeye gayret göstereceğiz” dedi.

BALIKESİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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