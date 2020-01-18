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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Balıkesir il yönetimi tanıtıldı

İHA

AK Parti Balıkesir İl teşkilatı ilk yönetim kurulu toplantısı Ekrem Başaran başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Başaran toplantıda belirlenen 18 kişilik il yürütme kurulu listesini açıkladı.

AK Parti Balıkesir il yönetimi tanıtıldı

AK Parti Balıkesir İl teşkilatı ilk yönetim kurulu toplantısı Ekrem Başaran başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Başaran toplantıda belirlenen 18 kişilik il yürütme kurulu listesini açıkladı.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran düzenlediği basın toplantısında yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtarak belirlenen 18 kişilik il yürütme kurulu listesini açıkladı. Başkan Başaran yaptığı konuşmada “Kıymetli dava arkadaşlarım 6 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı görevi aldığımız günden bu yana tüm gücümüzle bu kutlu vazifenin görevlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımızdan bu yana yönetim kurulumuzun oluşması için elimizden gelen çalışmaları yaptık. Koordinatör vekilimiz geldi mülakatlar yaptık, listeleri oluşturduk istişarelerde bulunduk. Cuma günü itibariyle listemiz onaylandı ve ilana hazır hale geldi ve Balıkesir’e ilan etmiş olduk. Çok şükür olumlu ve çok güzel tepkiler var. Eskiden 20042009 yıllarında beraber çalıştığımız belediye meclisi üyesi arkadaşlarımız var. Hiç siyasete girmemiş ilk defa katılan arkadaşlarımız var. Balıkesir’i kucaklayacak, tüm çevrelere hitap edecek, gönüllere girebilecek bir liste oluşturmaya çalıştık”dedi.

“Halka kayıtsız şartsız hizmet etmek temel ilkemiz”
AK Partinin dinamik bir yapısı olduğuna dikkat çeken Başkan Başaran “Bir önceki yönetimde beraber çalıştıüımız arkadaşlarımız vardı onlardan bazılarıyla devam ediyoruz. Bazılarının yerine de yeni arkadaşlarımızı kattık. Bu değişiklik dinamizmin bir parçası açıkcası. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte bir an önce çalışmalara başlayarak devraldığımızı bu bayrağı birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Balıkesir teşkilatı olarak en önemli şiarımız öznesi Balıkesir olan her konunun tarafı ve takipcisi olmak olacak inşallah. Vazifemiz sorumluluğumuz ağır ve bir o kadarda onurlu. Bizler yeni yönetim kurulu olarak Balıkesir siyasetinde ağırlığımızı hissettirmeliyiz. İstişareye dayalı azimli ve gayretli çalışmayla kaliteli seviyeli siyaset yapmak ve halka kayıtsız şartsız hizmet etmek temel ilkemiz olacak inşallah. Allah çalışmalarımıza İhlas, samimiyet ve bereket versin, azımızı çok eylesin”şeklinde konuştu.

“Kırılmış olanlar varsa gönüllerini alacağız”
Gerçekleştiricekleri çalışmalar hakkında da bilgiker veren Başkan Başaran “Gönüllülük adaylığın üyeliğe dönüşümüne kadardır. Artık parti ve yönetim kurulu üyeliği gerçekleştikten sonra gönüllülük biter profesyonellik başlar. Disiplinle, azimle gayretle, özveriyle çalışma gerektirir. Şahsi işler mutlaka devam edecektir. Ailesine ayırdığı zaman devam edecektir. Ama parti yönetim kurulu üyeliği kesinleştikten sonra gönüllülük bitmiştir profesyonellik başlamıştır. Ben tüm arkadaşlarımdan bu hassasiyeti bekliyor olacağım. Kırılmış olanlar varsa gönüllerini alacağız. Davamıza ilk günkü aşkla, gayretle, azimle, samimiyetle eski arkadaşlarımızıda çalışmaya devam etmeleri noktasında onları motive edeceğiz inşallah. Bu bize hem güç katacak, hemde metal yorgunluğuydu diye ifade edilen her türlü sıkıntıyı bertaraf etmek adınada gayret olmuş olacak inşallah. Ben gönüller tamir oldukça, gönüller birlikte beraber oldukça bunun Cenabı Hak tarafından ayrı bir bereketle ödüllendirileceğinede inanıyorum açıkcası. Balıkesir’de inşallah 7’den 77’ye herkese ulaşacak bir yönetim oluşturmaya gayret ettik”dedi.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran tarafından açıklanan yürütme kurulu listesi Vahdettin Çi,ftçi, Mustafa Çanakçı, Haydar Aydın, Serkan Papaker, Hasan Saraç, Kemal Büyükakın, Nurten Aslan, Ahmet Acaroğulları, Mahmut Kurşun, Seyit Alper Kaya, Cüneyit Kaba, Hakkı Erdem, İlyas Kapısız, Mehmet Fatih Beyoğlu, Özkan Savran, Türkan Buğra ve Muhammed Zahid Bayram’dan oluşuyor.

BALIKESİR

18 Ocak 2020 Cumartesi

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