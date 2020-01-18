Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde Ali Kavlakoğlu (62), devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi ile Edremit´in Akçay Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolun Çoruk kavşağında meydana geldi. Ali Kavlakoğlu'nun kullandığı 10 FAC 42 plakalı traktör, virajda devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Kavlakoğlu´nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavlakoğlu´nun cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BALIKESİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:18

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.