Karayolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı.
Kaza, 22.30 sıralarında EdremitÇanakkale karayolu Akçay Mahallesi Yasa Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edremit’ten Akçay istikametine gitmekte olan E.Ç. idaresindeki 10 EC 328 plakalı otomobil, üst geçidi kullanmadan karşıya geçmek isteyen 52 yaşındaki H.Ç.’ye çarptı. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
BALIKESİR
18 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:52
- GÜNEŞ 08:20
- ÖĞLE 13:24
- İKİNDİ 15:55
- AKŞAM 18:18
- YATSI 19:40