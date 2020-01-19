Karayolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı.



Kaza, 22.30 sıralarında EdremitÇanakkale karayolu Akçay Mahallesi Yasa Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edremit’ten Akçay istikametine gitmekte olan E.Ç. idaresindeki 10 EC 328 plakalı otomobil, üst geçidi kullanmadan karşıya geçmek isteyen 52 yaşındaki H.Ç.’ye çarptı. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

BALIKESİR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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