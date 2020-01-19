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Roma dönemi cam şişeyle başladığı koleksiyonu, 4 bin parçayı geçti

DHA

- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 25 yıl önce yapısına, inceliğine ve zarafetine hayran kaldığı Roma dönemine ait cam bir şişe aldıktan sonra koleksiyonculuğa başlayan Diş Hekimi Özkan Arıkantürk (69), zaman içerisinde 4 binin üzerinde eserin bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Arıkantürk, "Bu koleksiyonu oluşturmaya başlamama cam bir şişe sebep oldu. 2 bin yıldan fazla bir süre kırılmadan toprak altında bugün kadar gelmiş, incecik bir şişeydi" dedi.

- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 25 yıl önce yapısına, inceliğine ve zarafetine hayran kaldığı Roma dönemine ait cam bir şişe aldıktan sonra koleksiyonculuğa başlayan Diş Hekimi Özkan Arıkantürk (69), zaman içerisinde 4 binin üzerinde eserin bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Arıkantürk, "Bu koleksiyonu oluşturmaya başlamama cam bir şişe sebep oldu. 2 bin yıldan fazla bir süre kırılmadan toprak altında bugün kadar gelmiş, incecik bir şişeydi" dedi.
Burhaniye ilçesinde diş hekimi olarak görev yapan Özkan Arıkantürk, 25 yıl önce Roma dönemine ait 2 bin yıllık cam bir şişeyle başladığı koleksiyonu yıllar içinde geliştirdi. Arkantürk, aralarında cam, pişmiş toprak eşyalar, bronz eserler, süs eşyaları, dönemin takıları gibi 600´e yakın antika eser topladı. Arıkantürk´ün koleksiyonunda ayrıca 3 bin 500 adet, bölgede yaşayan medeniyetlerin kullandığı sikke koleksiyonu da bulunuyor.
Çocukluk yaşlarından itibaren tarih ve arkeolojiye ilgi duyduğunu anlatan diş hekimi Özkan Arıkantürk, arkeolog olmak istese de hayatın akışı içerisinde diş hekimi olarak görev yaptığı söyledi. Tarihe karşı olan merakının sürekli devam ettiğini kaydeden Arıkantürk, "Yıllarca okuduğum ve edindiğim bilgilerle kendi koleksiyonumu oluşturmaya karar verdim. 25 yıl önce Kültür Bakanlığı'ndan aldığım koleksiyoner belgesiyle, antik eser koleksiyonculuğuna adım attım. Bu süre zarfında 600´e yakın eser sahibi oldum. Aralarında cam, pişmiş toprak eşyalar, bronz eserler, süs eşyaları gibi birçok eser mevcut" dedi.
İLK ESERİ ROMA DÖNEMİNE AİT CAM ŞİŞE
Koleksiyonculuğa hayran kaldığı Roma dönemine sait bir cam şişe ile başladığını belirten Arıkantürk, "Bu koleksiyonu oluşturmaya başlamama cam bir şişe sebep oldu. 2 bin yıldan fazla bir süre kırılmadan toprak altında bugün kadar gelmiş, incecik bir şişeydi. Kim bilir, kimlerin elinden geçmiş bu şişeye sahip olmak müthiş bir duyguydu. Onu korumak, muhafaza etmek, hatta bugünde sergileyebilmek çok güzel duygu. Sonraki süreçte arkeolojik eserlerimi daha da geliştirdim. Halk arasında gözyaşı şişesi olarak bilinen aslında parfüm şişeleri olan camlardan, çeşitli takılar, pişmiş toprak malzemelere, savaşlarda kullanılan balta, ok uçları, kurşundan yapılmış sapan taşları gibi savaş araçları; antik dönemde kullanılan zeytinyağı kandilleri ile dönemin yiyecek ve içecek için kullanılan ürünlerinin de bulunduğu geniş bir koleksiyon oluştu" diye konuştu.
TROASA´DAN, MYSİA VE AİOLİS´E
Özkan Arıkantürk´ün sahip olduğu 600´e yakın eserinin yanı sıra 3 bin 500 tane sikkenin yer aldığı ayrı bir koleksiyonu daha bulunuyor. Sikke koleksiyonunu oluştururken kendisine hedef olarak kuzeybatı Anadolu´daki 3 antik bölgeyi seçen Arıkantürk, bölgede yaşayan 70 antik şehre ait sikkeleri koleksiyonunda sergiliyor. Bugün koleksiyonundaki sikke sayısının 3 bin 500´e ulaştığını söyleyen Arıkantürk, şunları söyledi:
"Koleksiyonumu oluşturduğum sikkeler çevremizdeki antik kentlerin bastıkları paralardan oluşuyor. Milattan önce 6´ıncı yüzyıldan başlayarak, Bizans ve Roma çağına kadar gelmiş dönemler. Benim topladığım sikkeler her kentin değişik dönemlerine ait. Bazı kentler sadece Grek sikkeler basarken, bazıları Grek Roma, hatta Roma dönemlerinden sikkeler basıyorlardı. Bu antik şehirler arasında örneğin Antandros, Troas'a ait bir şehir. Adramytteion veya Edremit bölgesi diyebileceğim yine Mysia bölgesine ait. Cunda Ayvalık´ı kapsayan Aiolis olmak üzere 3 antik bölgeden 3 bin 500 sikke mevcut."
İLGİ YOĞUN
Arıkantürk´ün koleksiyonunun sergilendiği Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi Kurucusu Uğur Bostancıoğlu ise, "Müzemiz Kazdağları´nı ve Edremit bölgesini, mitolojisini, kültürünü, faunasını ve bitki örtüsünü tanıtıyoruz. Özkan Arıkantürk´ün koleksiyonu da galerimizde yaklaşık 3 senedir Kültür Bakanlığı'ndan aldığımız özel bir izinle sergiliyoruz. Genelde Roma ve Bizans dönemine ait eserlerin yer aldığı koleksiyon yoğun bir ilgi görüyor" diye konuştu.

BALIKESİR

19 Ocak 2020 Pazar

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