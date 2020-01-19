İvrindili öğrenciler İspanya’ya gitti

İvrindi ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus Projesi kapsamında İspanya yolculuğu öncesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve İlçe Kaymakam Fatma Turhan Keser’i ziyaret ettiler. 19 Ocak Pazar günü başlayacak İspanya yolculuğu 15 Şubat'ta son bulacak.

Bir aylık staj programı için İspanya’ya giden birinci grup öğrencileri, Okul Müdürü Süleyman Kopuk, Proje Sorumlusu Elvan Durmaz ve Rehber Öğretmen Mübeyyen Koçer ile birlikte yaptıkları ziyaretlerde, proje ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Öğrencileri uğurlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “Erasmus projelerini, öğrencilerimizin yeni deneyimler edinmesi adına büyük fırsat olarak görüyoruz. Erasmus Projelerine her geçen yıl daha fazla öğrenci ve okulumuzu katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sağlıkla gidip gelmelerini diliyoruz” dedi.

BALIKESİR 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:52

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