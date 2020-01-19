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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TEV’den burs için etkinlik

İHA

Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi gönüllüler ve yürütme kurulu üyelerinin desteği ile hazırlanan Geleneksel Kahvaltı Etkinliği gerçekleştirdi. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'nın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte vakfın Balıkesir şubesinin yaptığı çalışmalar ele alındı.Düzenlenen etkinliğe Türkiye genelindeki TEV şube başkanlarının yanı sıra hayırseverler ve gönüllüler de katıldı.

TEV’den burs için etkinlik

Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi gönüllüler ve yürütme kurulu üyelerinin desteği ile hazırlanan Geleneksel Kahvaltı Etkinliği gerçekleştirdi. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'nın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte vakfın Balıkesir şubesinin yaptığı çalışmalar ele alındı.Düzenlenen etkinliğe Türkiye genelindeki TEV şube başkanlarının yanı sıra hayırseverler ve gönüllüler de katıldı.
TEV Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar 2019 yılında başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek burs verme konusunda 2020 yılında daha büyük hedeflerinin olduğunu söyledi. Etkinlikte konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’da her geçen yıl artan burs başvurularını karşılamanın tek yolunun ise daha çok bağışçı olduğunu ifade etti.

Jale Bayraktar: “2020 bizim için daha verimli bir yıl olacak”
TEV Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kuruluşumuzdan bu yana gençlerimize yüz binlerce burs imkanı sağladık. Ancak hala uluşamadığımız öğrencilerimiz var. Her yıl binlerce öğrenci en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kazandıkları üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Kimi yol parası, kimi yemek parası, kimi de kalacak yer, yurt bulamadığı için hayallerinden vazgeçiyor. İşte bu nedenle Türk Eğitim Vakfı ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası çerçevesinde bir kamu spotu hazırladık. Bizler, gençlerimizin kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalmasın diye bilinirliğimizi artırmak ve verdiğimiz hizmetleri daha geniş kitlelere anlatmak konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sizlerin de bu konudaki destekleri çok kıymetli. Yapacağınız her bağış; gençlerimizin hayalleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için destek olacaktır. 2019 yılı yoğun geçen bir dönemin ardından Balıkesir şube olarak da, vakıf olarak da alnımızın akıyla çıktığımız, yaptığımız her çalışmanın etkili sonuçlarını aldığımız bir yıl oldu. Ümit ediyoruz ki 2020 yılı da vakfımız için verimli bir yıl olacak” diye konuştu.

Rona Yırcalı: “53 yılda 250 bin öğrenciye burs verdik”
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ise etkinlikte yaptığı konuşmada 53 yıllık vakıfın burs vermeye devam edeceğini söyleyerek, “ 53 yıldır Türkiye’nin her tarafında eğitim gören, eğitim görmek isteyen, fakat yeterli imkanları olmayan arkadaşlarımızı, Türkiye’nin her tarafındaki gençlerimize yetişmek için bu kuruluş 53 senedir çalışmaktadır. 53 senedir çalışırken de 250 bin civarında burs vermiş bulunuyoruz. 14 şubemiz var. Bütün yurda yayılmış olan bu şubelerimizde hem o ile hizmet, hem de onun civarındaki illere hizmet vermek yolundayız. Bunlardan bir tanesi de tabi ki Balıkesir. 1985 yılında kurulmuş olan bu şubemiz, 53 yıllık Türk Eğitim Vakfı’nın hayatı içinde 35 yıldır bu bölgenin gencine, bu ilin gencine hizmet vermektedir. Yani 53 senenin 35 yılında da Balıkesir bu konuda aktif olarak hizmet görmektedir. Balıkesir de dahil olmak üzere bu bölgede, bu yıllar içinde 30 bin burs verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Balıkesir özeline baktığınız zaman yine bu yıllar içinde 6 bin burs vermişiz ve şu anda da 200’e yakın gencimiz Balıkesir ili içinde Türk Eğitim Vakfı’nın burslarıyla eğitimlerine devam etmektedirler” diye konuştu.
“Daha çok desteğe ihtiyacımız var”
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı her geçen yıl burs başvurularının arttığına dikkat çekerek, “Her sene Türk Eğitim Vakfı’na üniversite eğitimine başlayan 30 bin genç müracaat ediyor. Hatta ilk eleme içinden öncesini düşünürseniz bu sene 40 bin civarında öğrenci müracaat etti. Bunların ilk elemesi 30 bine indi. Ama bakın; Türk Eğitim Vakfı’nın önemli ve büyük olduğunu söylüyoruz ama bu 30 bin talebe içinde biz 2 binine burs verebildik. 30 bin müracaat, 2 bin burs. Bu 30 bin geçen sene 20 binler civarındaydı. Tabiatıyla ekonomik meseleleri hepimizi biliyoruz, bunun yarın 3540 bin müracaatlar olduğu zaman bizim 2 binde kalmamız mümkün değil, bizim 2 binde kalamamamız lazım. Bunun için de daha fazla destek almamız lazım” ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

19 Ocak 2020 Pazar

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