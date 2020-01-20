Havranlı soğuk demirci, evindeki kuzine soba ile kalorifer yaptı

Havran İlçesinde, kırsal Çamdibi mahallesinde oturan 72 yaşındaki soğuk demirci Cemalettin Efe, birçok buluştan sonra evindeki kuzine sobayı kalorifere çevirdi. Salondaki kuzineye yaptığı düzenekle iki odaya monte ettiği kalorifer peteğine sıcak su vererek evini ısıttı.

Bu güne kadar soğuk demirciliğin yanı sıra su tesisatçılığı, motor tamirciliği ve tenekecilik yapan 2 çocuk ve 3 torun sahibi Efe’nin yaptığı kalorifer sistemi ilgi görürken, komşulardan da talep geldi. Bu güne kadar çapa makinesinden, torna tezgahına ve motorlu bisiklete kadar çok sayıda buluşa imza atan Efe, 15 yıl önce başlayan müzik merakı yüzünden, bağlama yaparken, çalıp söylemeye başladı. Efe, çok sayıda yeni projesinin olduğunu söyledi. Yeni şeyler üretmeyi çok sevdiğini anlatan Cemalettin Efe, “Bana çocukluğumda becerikli derlerdi. Askerden gelince köyde dükkan açtım. O dükkanda kendime göre değişik bir şeyler yapmak istedim. Köyde benden başka böyle bir şey yapan yoktu. Bana kim ne iş söylediyse o işi bilir bilmez yapmaya çalıştım. Ve o işin ustası oldum. Su tesisatçılığı yaptım. Soğuk demircilik yaptım. Motor tamirciliği yaptım. Çok değişik işler yaptım. Bu güne kadar çok sayıda icadım oldu. Son olarak da evime bu kaloriferi yapayım dedim. Ve onda da muvaffak oldum. Kuzinenin içine monte ettiğim kolektör ile ısıttığım suyu depoda toplayarak, diğer odalardaki peteklere gönderiyorum. Böylelikle, hem salon hem de diğer iki odamız ısınıyor. Bazı kişiler de soruyor. Bize de yapsan diyorlar. Ben de olur diyorum. Bu güne kadar bir şeyler yaptım. Son olarak ta bu kalorifer işini yaptım. Odunda çok bizim buralarda. Hem kendi oturduğum odayı ısıtayım hem diğer odaları ısıtayım diye bunu yaptım. Salon soba ile ısınırken, diğer odalara da tesisat döşedim. Daha da kafamda değişik projeler var. Daha değişik bir şeyler yapacağım ama, bu gün için bu kadar yapabildim” dedi.

BALIKESİR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:51

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