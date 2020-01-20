TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 18. hafta müsabakasının ilk yarısı deplasman takımı Adana Demirspor’un Dibba, Hasan Kılıç, Erkan Zengin ve Aosman'ın attığı gollerle 40 sona erdi.
BALIKESİR
20 Ocak 2020 Pazartesi
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