Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kenti yaşanabilir halde tutan; yol, kaldırım gibi unsurların temizlik ve bakımını 7 gün 24 saat aralıkısz gerçekleştirerek kentin estetik görünümünü korumaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Susurluk Atatürk, Altınova Şehitler, Gönen Hüseyin Duman ve Savaştepe Ceylan Parklarında ağaç budama, çim biçme, refüjlerde taş temizlemesi, ot temizliği, yaprak temizliği ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Kentin estetik görünümünün bozulmaması için park, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarını yürüten ekipler, saha taramalarında ortaya çıkan olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.



Kentin görünümüne değer katıyor

Park, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra; ana yol ve kent girişlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, gece gündüz yağmur çamur demeden çalışarak ufak dokunuşlarla kentin görünümüne değer katıyor. Kenti yaşanabilir halde tutan yol, kaldırım gibi unsurların 7/24 temizlik ve bakımını gerçekleştiren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri her gün Balıkesir’in değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin; temiz ve estetik görünümünü korumaya gayret gösteriyor.

BALIKESİR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

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