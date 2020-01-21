Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kenti yaşanabilir halde tutan; yol, kaldırım gibi unsurların temizlik ve bakımını 7 gün 24 saat aralıkısz gerçekleştirerek kentin estetik görünümünü korumaya devam ediyor.

Temizlik ekipleri 7 gün 24 saat iş başında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kenti yaşanabilir halde tutan; yol, kaldırım gibi unsurların temizlik ve bakımını 7 gün 24 saat aralıkısz gerçekleştirerek kentin estetik görünümünü korumaya devam ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Susurluk Atatürk, Altınova Şehitler, Gönen Hüseyin Duman ve Savaştepe Ceylan Parklarında ağaç budama, çim biçme, refüjlerde taş temizlemesi, ot temizliği, yaprak temizliği ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Kentin estetik görünümünün bozulmaması için park, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarını yürüten ekipler, saha taramalarında ortaya çıkan olumsuzluklara da anında müdahale ediyor.

Kentin görünümüne değer katıyor
Park, yeşil alan ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra; ana yol ve kent girişlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, gece gündüz yağmur çamur demeden çalışarak ufak dokunuşlarla kentin görünümüne değer katıyor. Kenti yaşanabilir halde tutan yol, kaldırım gibi unsurların 7/24 temizlik ve bakımını gerçekleştiren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri her gün Balıkesir’in değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin; temiz ve estetik görünümünü korumaya gayret gösteriyor.

BALIKESİR

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:51
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesirspor - Adana Demirspor maçının ardından Adıgüzel: "Balıkesirspor bütün Balıkesirlilerindir" Uğur Tütüneker: "Galibiyet serisini sürdürmek önemli"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Adana Demirspor maçının ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Adana Demirspor: 6
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Adana Demirspor: 6
Kuzenler cinayeti yine ertelendi Avukat Erenci: “Adli Tıp özelleştirilmelidir”
YEREL HABERLER Kuzenler cinayeti yine ertelendi Avukat Erenci: “Adli ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adana Demirspor: 4 ...
Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 5 silah ele geçirildi
Başkan Cengiz Kuşdere köyünde
YEREL HABERLER Başkan Cengiz Kuşdere köyünde
Harb-İşspor 9 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Harb-İşspor 9 madalya ile döndü
Altıeylül’de kapalı pazaryeri inşaatı devam ediyor Altıeylül’de Fen İşleri çalışıyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de kapalı pazaryeri inşaatı devam ...
Manyas’ta imece geleneğini yaşatıyorlar
YEREL HABERLER Manyas’ta imece geleneğini yaşatıyorlar
Ayvalıklı engellilere “sinema” terapisi
YEREL HABERLER Ayvalıklı engellilere “sinema” terapisi
Ayvalık Belediyesi zabıtalarından market ve bakkallara sıkı denetim
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi zabıtalarından market ve ...
Havranlı soğuk demirci, evindeki kuzine soba ile kalorifer yaptı
YEREL HABERLER Havranlı soğuk demirci, evindeki kuzine soba ile ...
Küçük Sanayide spor tesisi temel atma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Küçük Sanayide spor tesisi temel atma töreni yapıldı
Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu açıklandı Karesi’de sınıf kütüphanelerine 37 bin kitap
YEREL HABERLER Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 faaliyet ...
Karesi’de çocuklar sanat öğreniyor
YEREL HABERLER Karesi’de çocuklar sanat öğreniyor
Balıkesir’de ulaşım dört koldan çalışıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de ulaşım dört koldan çalışıyor
Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı
Başkan Güney'in anne acısı
YEREL HABERLER Başkan Güney'in anne acısı
Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı
Edremit'te çatıda çıkan yangın eve sıçradı
YEREL HABERLER Edremit'te çatıda çıkan yangın eve sıçradı
TEV’den burs için etkinlik
YEREL HABERLER TEV’den burs için etkinlik
Karesi Belediyesi’ne Uluslararası İdealkent ödülü Anneliğe Hazırlık Eğitimi Karesi’ye ödül getirdi
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi’ne Uluslararası İdealkent ...
İvrindi’ de çözüm odaklı koçluk belge dağıtım töreni
YEREL HABERLER İvrindi’ de çözüm odaklı koçluk belge dağıtım töreni
Edremit Belediyesi Gürespor 2 saniye kala Bursa BŞB'yi devirdi
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi Gürespor 2 saniye kala Bursa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X