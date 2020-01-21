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Burhaniye’de Toplum Destekli Polis’ten huzur toplantısı

İHA

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince geçtiğimiz gün Bahçelievler Mahallesi Ahmet Akın Kültür Merkezi El Sanatları Kursundaki kursiyerlerle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Huzur ortamının sağlanması, PolisHalk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların mağdur duruma düşmelerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar takdir topladı.

Burhaniye’de Toplum Destekli Polis’ten huzur toplantısı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince geçtiğimiz gün Bahçelievler Mahallesi Ahmet Akın Kültür Merkezi El Sanatları Kursundaki kursiyerlerle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Huzur ortamının sağlanması, PolisHalk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların mağdur duruma düşmelerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar takdir topladı.
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince düzenlenen toplantıda, iletişim yolu ile dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Kurumsal kimliğinden ve güvenliğinden emin olunmayan telefon görüşmelerinde kimlik numarası, adres bilgisi, banka hesabı ve kredi kartı bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması istendi. Kendisini polis, asker, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak maddi menfaat sağlamaya çalışan kişilere itibar edilmemesi istenirken, cep telefonlarına gelen “çekiliş kazandınız, hediye kazandınız” şeklinde mesajların dikkate alınmaması istendi. Dolandırıcıların insanların korku, zaaf, iyi niyetlerini kullanarak veya tehditle panik havası oluşturarak insanları kandırdıkları, kendilerine menfaat sağladıkları anlatılırken, bu şahıslara itibar edilmemesi öğütlendi. Evden hırsızlık, olaylarına karşı güvenlik açıklarının giderilerek imkânlar ölçüsünde kamera ve alarm sistemlerinin taktırılması kaydedildi. Suçun önlenmesinde vatandaşın polise olan yardım ve desteğinin önemli olduğunu anlatan ekipler, toplumsal duyarlılığın artırılması adına PolisHalk ilişkilerinin güçlendirilerek işbirliği içinde çalışmaların devam ettirileceğini anlattılar. Toplantıda, bilgilendirme amaçlı “Yankesicilere Karşı Neler Yapabilirsiniz” “Evden ve İşyerinden Hırsızlık, Yankesicilik, Dolandırıcılık, Kapkaç” konularında 50 adet broşür dağıtıldı.

BALIKESİR

21 Ocak 2020 Salı

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