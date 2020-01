Otobüslerde antibakteriyel temizlik BTT'nin otobüsleri antibakteriyel BTT’den dip köşe ilaçlama Toplu taşıma araçlarında öncelik toplum sağlığı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bulaşıcı hastalıkları önleyebilmek için toplu taşıma araçlarında sürdürülen çalışmalarda otobüslerde antibakteriyel temizlik uygulaması başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT),toplu taşıma araçlarını kullanan; küçük, büyük ve yaşlı hemen her yaş grubunun bir arada olduğu vatandaşların hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Özellikle kış aylarıyla birlikte artan hastalıkların yayılması da temizlik çalışmalarıyla en az indirilmeye çalışılıyor. BTT, tarafından yapılan çalışmalar kapsamında her gün binlerce vatandaşın kullandığı araçlarda; mikrop, bakteri ve virüslerin barınarak hastalık yaymasına izin verilmiyor.



İtinayla temizleniyor

Her gün çok sayıda toplu taşıma seferlerinin yapıldığı otobüslerin içi ve dışı, sefer bitiminde her gün itinalı bir şekilde yıkanarak camlar, tutacaklar, koltuklar temizleniyor. Toplum sağlığı açısından vatandaşların ertesi güne sağlıklı bir şekilde araçları kullanabilmeleri için bütün gece çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen dezenfeksiyon ürünleriyle dezenfekte edilen araçlarla vatandaşların güvenle konforlu ve hijyenik bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

BALIKESİR 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:51

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:21

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.