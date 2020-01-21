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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balkes meclis gündeminde

İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı ikinci oturumunda Balıkesirspor hakkında gündem oluştu. İYİ Partili Özgür Çelebioğlu seçim döneminde Yücel Yılmaz'ın billboardlarda Balıkesirspor'u şampiyon yapacağız şeklindeki görselleri hatırlatarak, takıma destek olunmadığını söyledi. Çelebioğlu'na konuyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Cankul verdi. Cankul parti olarak hiçbir zaman Balıkesirspor'un 20192020 sezonunda şampiyon olacağına dair söz vermediklerini ifade etti.

Balkes meclis gündeminde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ocak ayı ikinci oturumunda Balıkesirspor hakkında gündem oluştu. İYİ Partili Özgür Çelebioğlu seçim döneminde Yücel Yılmaz’ın billboardlarda Balıkesirspor’u şampiyon yapacağız şeklindeki görselleri hatırlatarak, takıma destek olunmadığını söyledi. Çelebioğlu’na konuyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Cankul verdi. Cankul parti olarak hiçbir zaman Balıkesirspor’un 20192020 sezonunda şampiyon olacağına dair söz vermediklerini ifade etti.

İYİ Partili Özgür Çelebioğlu Balıkesirspor’un gidişatının kötü olduğunu, en son maçta rakibine 61’likskorla yenilmesinin rezalet olduğunu dile getirdi. Çelebioğlu Balıkesirspor’un içinde bulunduğu maddi krizden çıkması için belediye olarak bir şeyler yapılmasını istedi. AK Parti’nin iktidarda olduğunu da hatırlatan Özgür Çelebioğlu, siyasi olarak ne yapılması gerekiyorsa İYİ Parti olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Çelebioğlu’nun Balkes çıkışına AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Cankul verdi. Cankul seçim döneminde hiç kimseye Balıkesirspor’u şampiyon yapacağız diye söz vermediklerini kaydetti.
Balıkesirspor’a destek verelim
İYİ Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Çelebioğlu Balıkesirspor’a destek olma konusunda şunları söyledi:
“Geçen yıl bu zamanlar seçim sathı mahallindeydik. Her yerde billboardlarda Yücel Yılmaz şampiyon Balıkesir Şampiyon yazıyordu. Dün maça gittik rezil olduk yani 61 yenildik. Bu çok kötü bir şey. Balıkesirspor’a sahip çıkalım. Belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa, siyasi olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Siz iktidar partisi olduğunuz için söylüyorum. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Yapacak bir şey olursa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Lütfen Balıkesirspor’a sahip çıkalım.”
Balıkesirspor şampiyon olacak diye kimseye söz vermedik
AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Cankul ise Balıkesirspor hakkında destek çağırısı yapan İYİ Partili Özgür Çelebioğlu’na cevap verdi. Cankul şunları söyledi:
“Balıkesirspor’a da Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli destekler yapılıyor. Ama spor bu, spor müsabakası. Çıkıyorsun yenmekte var yenilmekte var. Yani bene hep yeneceğim diye de bir şey yok. Hiç kimseye de biz Balıkesirspor’u bu sene, hemen 20192020 sezonunda da şampiyon yapacağız diye de söz vermedik, Süper Lig’e çıkaracağız diye de söz vermedik. Bilboardlara gelince de Belediye Başkanımız 20192020 yılları için seçilmedi. Yani 2024’e kadar belediye başkanı. İnşallah Balıkesirspor Süper Lig’e çıkacaktır.”

BALIKESİR

21 Ocak 2020 Salı

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