Edremit Belediyesi’nden robotik kodlama eğitimi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından 69 yaş grubunda ki öğrencilere robotik kodlama eğitimi verilecek.

Dünyada önemi her geçen gün artan yazılım sektörü eğitimlerinin küçük yaşlardan itibaren başlaması nedeniyle Edremit Belediyesi tarafından robotik kodlama kursu açıldı. İlki geçtiğimiz yıl okulların tatile girmesinden sonra başlayan eğitimlerin ikincisi yarıyıl tatilinde başlayacak. 69 yaş grubundaki çocukların yararlanabileceği robotik kodlama kursları için yüzlerce başvuru oldu. Yoğun talep nedeniyle 50 kişilik kontenjan için kura çekimi yapıldı. Edremit ilçesinde ki KT Robotics Kodlama Atölyesi’nde gerçekleştirilecek ilk eğitimin ardından yine kura ile belirlenecek 20 öğrenciye 6 ay boyunca ücretsiz olarak eğitim verilecek.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eğitimle ile ilgili atılacak her türlü adıma katkı vermeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Arslan, “Geleceğe yapılacak en önemli yatırım çocuklarımızdır anlayışı doğrultusunda eğitim ile ilgili her türlü faaliyeti çok önemsiyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın geleceğe daha iyi ve daha donanımlı hazırlanmaları için robotik kodlama kursları düzenliyoruz. Teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimlerle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarının yetiştirmesine katkı sağlayacağız" dedi.

