(Özel Haber) Tarihi fabrika yaşayan müze olacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaklaşık 60 yıldır Ferhatolu ailesi tarafından işletilen taş baskı (sulu baskı) üretim yapan zeytinyağı fabrikası son ticari üretimini yaptı. Fabrika gelecek günlerde yaşayan müzeye dönüştürülecek.

60 yıldır Ferhatoğlu ailesi tarafından asırlık üretim teknikleri ile zeytinyağı çıkartan fabrika son ticari çalışmasını tamamladı. Zeytin sezonunun sonuna gelindiği bu günlerde fabrikanın kapılarını kapatmak yerine onu yaşayan bir müze yaparak turizme değer katmasını isteyen Ferhatoğlu ailesi gelecek yıllarda zeytin sezonu boyunca turizm amaçlı üretime devam edileceğini ifade ettiler.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ferhatolu Zeytincilik Genel Koordinatörü Murat Küçükçakır, “İçinde bulunduğumuz zeytinyağı fabrikası geleneksel usul çalışan bir zeytinyağı fabrikasıdır. Yaklaşık olarak 60 yaşın daha üzerindedir. Bu yıl taş baskı zeytinyağı fabrikamızı son kez kullandık. Şu anda üretimimizin son günündeyiz. Bundan sonraki projemiz bu zeytinyağı fabrikasını bölge kültürüne, bölge turizmine katkıda bulunmak üzere yaşayan müze haline getirmek. Yaklaşık 34 ay sonra aynı mekanı yaşayan bir müze olarak göreceksiniz. Yaşayan müze ne demek? Burada aynı zamanda sezonda biz zeytinyağı sıkımını yapacağız. Gelenler eski usul taş baskı veya sulu baskı denilen zeytinyağı üretim tekniğini burada bizzat yaşayarak öğrenecek. Bunun yanında zeytinyağı tarihine ışık tutan bir çok objeyi burada görme imkanı bulacak” dedi.

Fabrikanın müzeye dönüştürülmesi için önümüzdeki günlerde çalışmalar başlatılacak.

BALIKESİR 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:50

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