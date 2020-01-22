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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yazıcı: "Vatandaşı güler yüzle karşılayın"

İHA

Balıkesir'de 2020 yılının ilk kurum müdürleri toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında öğretmenevinde yapıldı.

Vali Yazıcı: "Vatandaşı güler yüzle karşılayın"

Balıkesir'de 2020 yılının ilk kurum müdürleri toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında öğretmenevinde yapıldı.
Vali Ersin Yazıcı, İl İdare Şube Başkanları toplantısında, kamuda çalışan ve kamu görevi yürüten tüm çalışanların üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmakla mükellef olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, tarım, turizm ve sanayide sağladığı katma değer ile Balıkesir'in, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.
Toplumun temelini oluşturan aileye önem verilmesini vurgulayan Vali Yazıcı, "Aile toplumumuz için kutsaldır" dedi. İnanç ve değerlerimizin hiçbir şiddeti tasvip etmediğini ifade eden Vali Yazıcı, "Sevgiyi, saygıyı, anlayışı hakim kılmalıyız. Bizim medeniyetimiz kadını tarihin her döneminde baş tacı yapmıştır. Kadınların güçlü olduğu toplumlar daha başarılıdır. Kadına yönelik şiddetle her zaman mücadele edeceğiz ve mağdur kadınlarımızın destekçisi olacağız. Kadınlara yönelik şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Şiddet insanlık suçudur. Bu yüzden şiddetle mücadele hususunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Vali Yazıcı, "Kadına şiddet kabul edilemez"
Kadına şiddetle mücadelede devletin ciddi anlamda çalışmalarının olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol imzalanmış, kadına şiddetle mücadelede ilgili kurumlara eğitim verilmiştir. Böylece ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar, merkezde ve taşrada kendi paydaşları ile işbirliğine giderek kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele etmektedirler. Onun için kurumlar olarak her birimiz üzerimize düşenleri yapmalıyız. Tabii sadece bizim yapmamız da yetmiyor. Toplumu topyekûn bu sürecin bir parçası haline getirmeliyiz" dedi.
Vali Yazıcı, " Vatandaşı güler yüzle karşılayın"
Bütün kurumlardan vatandaşlarla ilişkilere önem vermesini isteyen Vali Yazıcı, "Yöneticiler olarak bizim mesai kavramımız olamaz. Hepimiz 24 saat görevde olmak zorundayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını süratli bir şekilde gidermek bizim birinci görevimizdir. Vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşım, bir hizmet anlayışı ile çalışacağız. Kamu kurumları olarak hangi makamda bulunursak bulunalım daima vatandaşlarımıza kapımız açık olmalıdır. Güler yüzlü bir yaklaşım vatandaşlarımıza sergileyeceğiz. Ülkenin tüm kurumları güler yüzlü olmalı. Şehrimizde hep beraber yolumuza devam edelim. 2020 yılında ben farklı olarak ne yapabilirim sorusunu kendinize sorun. Bir önceki yıldan farklı işiniz olsun. Ürettiğiniz hizmete göre bu değişebilir. Bazen sadece hizmet kalitesini arttırmak adına olabilir ürettiğiniz hizmetin sayısını artırmak olarak, hızını artırmak olabilir. Yapılan işe göre bu değişir. Ama mutlaka farklı bir şeyler olsun" dedi.
2019 yılında güzel çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini söyleyen Vali Yazıcı, "Bunları büyüterek artırarak yapmak mecburiyetindeyiz. Ülkede adeta bir seferberlik var. Böyle olmak zorunda. Çünkü bir gerçeği bir kez daha gördük. Adeta terör örgütleri yarışa girdi. Bu millet karşısında terör örgütlerinin başaracağı hiçbir şey yok" dedi.

BALIKESİR

22 Ocak 2020 Çarşamba

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