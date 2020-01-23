Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir'de de paniğe neden oldu. Deprem anı, güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların panik anları da saniye saniye görüntülendi.



Akhisar'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de kameralara yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem anında sokaklar görüntülenirken, Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede vatandaşların kendini dışarıya attığı saniyeler kameraya yansıdı.

BALIKESİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

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