Ayvalık’ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gideceği belirlenen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin Ayvalık’ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.