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Milli Atlet İsmail Akçay’ın ismi İzmir’de ölümsüzleşiyor 52 yıl sonra aynı pozu verdi 52 yıldır ...

İHA

78 yıllık hayatında maratonda sekiz Türkiye şampiyonluğu, dört Balkan şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği, bir olimpiyat dördüncülüğü, sekiz uluslararası yarışmada birinciliğin yanı sıra sayısız ikincilik ve üçüncülük elde eden Balıkesirli Milli Atlet İsmail Akçay'ın ismi, İzmir'de yapılan bir spor salonuna veriliyor. İsminin spor salonuna verilmesinden büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Milli Atlet İsmail Akçay, bu güne kadar 25 ülkede 160 bin kilometre koşarak bu onuru hak ettiğini ifade etti.

Milli Atlet İsmail Akçay’ın ismi İzmir’de ölümsüzleşiyor 52 yıl sonra aynı pozu verdi 52 yıldır kırılamayan rekorun sahibi atletin gururu

78 yıllık hayatında maratonda sekiz Türkiye şampiyonluğu, dört Balkan şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği, bir olimpiyat dördüncülüğü, sekiz uluslararası yarışmada birinciliğin yanı sıra sayısız ikincilik ve üçüncülük elde eden Balıkesirli Milli Atlet İsmail Akçay’ın ismi, İzmir’de yapılan bir spor salonuna veriliyor. İsminin spor salonuna verilmesinden büyük bir gurur duyduğunu söyleyen Milli Atlet İsmail Akçay, bu güne kadar 25 ülkede 160 bin kilometre koşarak bu onuru hak ettiğini ifade etti.
Altıeylül Belediyesi tarafından kendi isminin verildiği parkta ve park içinde yapılan anıtta İhlas Haber Ajansı’na konuşan Milli Atlet İsmail Akçay, 1968 yılında Meksika Olimpiyatları’nda bitiş çizgisini geçerken çekilen fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykeldeki pozun aynısını 52 yıl sonra yeniden verdi. İsmail Akçay Cumartesi günü İzmir’de yapılacak açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından davet edildiğini söyledi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın da katılacağını belirten Milli Atlet İsmail Akçay, kendisine dünya çapında gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“İsmimin bir salona verilmesi benim için gurur kaynağı”
Maraton’da birçok başarıya imza atarak hem Balıkesir’in hem de Türkiye’nin ismini dünyaya duyuran Milli Atlet İsmail Akçay isminin yeni bir tesise isminin verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Spor yaşantısında tek amacının Türk Bayrağı’nı önüne alarak koşmak olduğunu ifade eden İsmail Akçay, “İzmir’de bir salona benim adımı veriyorlarmış. Orasının açılışı var, Cumartesi günü beni oraya davet ettiler. Açılışta Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve bazı davetliler olacak. Bu benim için bir gurur meselesi” diye konuştu.

“25 ülkede 160 bin kilometre koştum”
Kendisine Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gösterildiğinin altını çizen İsmail Akçay, spor yaşantısı boyunca 25 ülkede Türk Bayrağını gururla taşıdığını belirterek, “Bu yalnız Türkiye’de değil. Dünyanın çeşitli yerlerinde çok ilgi gördüğüme inanıyorum. Anlatmakla bitmez Japonya'da olsun, Amerika’da olsun. Bir defa iyi bir sporcu olursanız dünyanın neresine gitseniz en ufak sorun ve probleminiz olmaz. Biraz da benim farklı bir tarafım vardır; ben dünyanın neresine gittiysem benim tüm masraflarımı Türkiye değil, o ülkeler karşılamıştır. Böylesine ilgi görmek güzel bir şey. Onun için bu tür yerlere ismimin verilmesini demek ki hak etmişim ben. Çünkü sekiz sefer Türkiye şampiyonu, dört sefer Balkan şampiyonu, iki dünya ikinciliği, bir olimpiyat dördüncülüğü, sekiz uluslararası yarışmada birincilik elde ettim, ikincilik ve üçüncülüklerimin sayısını hatırlamıyorum. 135 defa milli olmuşum, 25 ülkeye gitmişim, toplam 160 bin kilometre koşmuşum. Benim yarışım salonda değil, statta değil Londra caddelerinde, New York, Tokyo’nun en işlek caddelerinde iki saat boyunca önümde Türk bayrağı taşıyarak koştum. Benim tek bir gayem para, pul değildi, bayrağımızı önde taşımaktı. Bunu Allah’ın izniyle de dünyanın neresine gitsem hep önümde taşıdım” ifadelerini kullandı.

“Milyonlarca kişi 'Türko tempo' diye bağırırdı”
Maraton koştuğu yıllarda unutamadığı bir de anısını paylaşan Balıkesirli Milli Atlet İsmail Akçay, “Hiç unutamayacağım birisi de Londra caddelerinde koşarken önde gidiyorum, kim olduğumu nereden bilecekler bayraktan. Milyonlarca kişi iki saat boyunca 'Türko tempo' diye bağırıyordu. Benim için işte bu dopingti. İnanın tüylerin diken diken oluyordu. Birisi tabanca atsa acısını duymazdım bunları yaşadım. Her zaman söylüyorum ben hiçbir şey için koşmadım, bir tek şanlı, şerefimiz, namusumuz olan Türk bayrağını önümde taşımak için koştum. Ben bunu hak ediyorum. Bunun için nereye gitsem ilgi görüyorum. Hakikatten bu çok önemli bence; bu bayrağın hakkını vermek lazım” dedi.

“İsmim birçok yere verildi”
Bu güne kadar birçok tesise isminin verildiğini de belirten İsmail Akçay, “Balıkesir’de olimpik bir atletizm sahası var, oraya benim ismimi verdiler. İsmail Akçay Sentetik Atletizm Pisti diye. Bunun yanında şu anda bulunduğumuz parka ismimi verdiler ve heykelimi diktiler. Bildiğim kadarıyla bir yerde daha bir yere ismimin verildiğini duydum ama kesin değil. Adıyaman’da bir yere ismimi verdiklerini söylediler. Oraya davet edilmedim ama sadece duydum. Şimdi de İzmir’de bir salona benim adımı verecekler. Ankara’dan beni aradılar, açılışı yapılacakmış. Bildiğim kadarıyla Spor Bakanımız ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da açılışa davetliymiş. Açılış bu cumartesi olacak” diye konuştu.

BALIKESİR

23 Ocak 2020 Perşembe

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