Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarında 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1.5 gram esrar, 0.32 gram bonzai, 32 adet uyuşturucu hap ile 4.62 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 1'i adli mercilerce tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:50

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