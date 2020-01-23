Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan sinek ve haşereye karşı Edremit Belediyesi larva mücadelesine başladı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek ve kara sineklerde larva döneminin gelmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına başladı. Mücadelede ergin aşamaya gelmeden larvaların üreme alanlarında yok edilmesi için ilçe genelindeki çay ve dere yatakları, bataklık gibi alanlarda ilaçlamalar yapılmaya başlandı. Yaz aylarında sivrisinek ve karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin son derece önemli olduğunu belirten yetkililer, yaz mevsiminde sivrisinek sıkıntısı çekilmemesi için ilaçlamalara larva döneminde başladıklarını ifade ettiler. Erken dönem larva mücadelesi, yaz aylarında da sinek ve haşere mücadelesiyle devam edecek.

BALIKESİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.