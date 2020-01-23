Erdek’te araç yangını korkuttu

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Erdek İlçesinde gece meydana gelen araç yangını çevreye korku dolu dakikalar yaşattı.

Erdek Sahil mahallesinde park halinde bulunan Gökhan F.’e ait, 10 TM 771 plakalı özel otomobil’den dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak yangın kısa sürede söndürüldü.

Yanan araç otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BALIKESİR 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.